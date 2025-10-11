- 자본
- 축소
트레이드:
433
이익 거래:
249 (57.50%)
손실 거래:
184 (42.49%)
최고의 거래:
351.33 USD
최악의 거래:
-185.58 USD
총 수익:
10 245.60 USD (479 148 pips)
총 손실:
-5 308.95 USD (197 183 pips)
연속 최대 이익:
28 (797.61 USD)
연속 최대 이익:
1 227.25 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
95.93%
최대 입금량:
59.19%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.67
롱(주식매수):
320 (73.90%)
숏(주식차입매도):
113 (26.10%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
11.40 USD
평균 이익:
41.15 USD
평균 손실:
-28.85 USD
연속 최대 손실:
9 (-125.52 USD)
연속 최대 손실:
-622.24 USD (6)
월별 성장률:
44.12%
연간 예측:
535.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.16 USD
최대한의:
1 057.68 USD (23.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.97% (462.71 USD)
자본금별:
25.92% (1 333.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|XAGUSD
|76
|SP500
|66
|CHFJPY
|49
|XTIUSD
|35
|USDJPY
|27
|EURGBP
|25
|UK100
|9
|USDCAD
|7
|STOXX50E
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|4
|GDAXI
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.1K
|XAGUSD
|2.4K
|SP500
|418
|CHFJPY
|74
|XTIUSD
|-278
|USDJPY
|134
|EURGBP
|-108
|UK100
|324
|USDCAD
|18
|STOXX50E
|-88
|CADCHF
|-64
|AUDNZD
|-4
|GDAXI
|-22
|GBPJPY
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|221K
|XAGUSD
|38K
|SP500
|10K
|CHFJPY
|3.5K
|XTIUSD
|-973
|USDJPY
|10K
|EURGBP
|-1.6K
|UK100
|6.2K
|USDCAD
|572
|STOXX50E
|-1.2K
|CADCHF
|-1.5K
|AUDNZD
|-271
|GDAXI
|-1.9K
|GBPJPY
|141
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +351.33 USD
최악의 거래: -186 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +797.61 USD
연속 최대 손실: -125.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
Darwinex-Live
|1.89 × 2037
|
PrimeCodex-MT5
|1.98 × 55
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BCS5-Real
|3.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.70 × 23
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
XMGlobal-MT5 2
|4.42 × 12
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.84 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|5.25 × 96
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
212%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
39
0%
433
57%
96%
1.92
11.40
USD
USD
26%
1:200