시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / LxTrong82
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 리뷰
안정성
39
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 212%
Darwinex-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
433
이익 거래:
249 (57.50%)
손실 거래:
184 (42.49%)
최고의 거래:
351.33 USD
최악의 거래:
-185.58 USD
총 수익:
10 245.60 USD (479 148 pips)
총 손실:
-5 308.95 USD (197 183 pips)
연속 최대 이익:
28 (797.61 USD)
연속 최대 이익:
1 227.25 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
95.93%
최대 입금량:
59.19%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.67
롱(주식매수):
320 (73.90%)
숏(주식차입매도):
113 (26.10%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
11.40 USD
평균 이익:
41.15 USD
평균 손실:
-28.85 USD
연속 최대 손실:
9 (-125.52 USD)
연속 최대 손실:
-622.24 USD (6)
월별 성장률:
44.12%
연간 예측:
535.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.16 USD
최대한의:
1 057.68 USD (23.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.97% (462.71 USD)
자본금별:
25.92% (1 333.43 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 120
XAGUSD 76
SP500 66
CHFJPY 49
XTIUSD 35
USDJPY 27
EURGBP 25
UK100 9
USDCAD 7
STOXX50E 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.1K
XAGUSD 2.4K
SP500 418
CHFJPY 74
XTIUSD -278
USDJPY 134
EURGBP -108
UK100 324
USDCAD 18
STOXX50E -88
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 221K
XAGUSD 38K
SP500 10K
CHFJPY 3.5K
XTIUSD -973
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
UK100 6.2K
USDCAD 572
STOXX50E -1.2K
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +351.33 USD
최악의 거래: -186 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +797.61 USD
연속 최대 손실: -125.52 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
Darwinex-Live
1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
9 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
LxTrong82
월별 30 USD
212%
0
0
USD
6.6K
USD
39
0%
433
57%
96%
1.92
11.40
USD
26%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.