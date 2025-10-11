СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LxTrong82
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 отзывов
Надежность
38 недель
1 / 7 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 152%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
237 (57.10%)
Убыточных трейдов:
178 (42.89%)
Лучший трейд:
351.33 USD
Худший трейд:
-185.58 USD
Общая прибыль:
8 679.17 USD (448 132 pips)
Общий убыток:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (797.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
797.61 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
97.38%
Макс. загрузка депозита:
59.19%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.40
Длинных трейдов:
309 (74.46%)
Коротких трейдов:
106 (25.54%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
8.67 USD
Средняя прибыль:
36.62 USD
Средний убыток:
-28.54 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-125.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-622.24 USD (6)
Прирост в месяц:
26.02%
Годовой прогноз:
315.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
1 057.68 USD (23.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.97% (462.71 USD)
По эквити:
25.92% (1 333.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 116
XAGUSD 66
SP500 65
CHFJPY 47
XTIUSD 34
USDJPY 27
EURGBP 25
UK100 9
USDCAD 7
STOXX50E 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
XAGUSD 1.2K
SP500 430
CHFJPY 116
XTIUSD -268
USDJPY 134
EURGBP -108
UK100 324
USDCAD 18
STOXX50E -88
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 211K
XAGUSD 24K
SP500 11K
CHFJPY 4.2K
XTIUSD -952
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
UK100 6.2K
USDCAD 572
STOXX50E -1.2K
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +351.33 USD
Худший трейд: -186 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +797.61 USD
Макс. убыток в серии: -125.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
Darwinex-Live
1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
еще 9...
Нет отзывов
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LxTrong82
30 USD в месяц
152%
1
7
USD
6.4K
USD
38
0%
415
57%
97%
1.70
8.67
USD
26%
1:200
Копировать

