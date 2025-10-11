信号部分
信号 / MetaTrader 5 / LxTrong82
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0条评论
可靠性
38
1 / 7 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 152%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
415
盈利交易:
237 (57.10%)
亏损交易:
178 (42.89%)
最好交易:
351.33 USD
最差交易:
-185.58 USD
毛利:
8 679.17 USD (448 132 pips)
毛利亏损:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
最大连续赢利:
28 (797.61 USD)
最大连续盈利:
797.61 USD (28)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.38%
最大入金加载:
59.19%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.40
长期交易:
309 (74.46%)
短期交易:
106 (25.54%)
利润因子:
1.71
预期回报:
8.67 USD
平均利润:
36.62 USD
平均损失:
-28.54 USD
最大连续失误:
9 (-125.52 USD)
最大连续亏损:
-622.24 USD (6)
每月增长:
26.02%
年度预测:
315.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
1 057.68 USD (23.28%)
相对跌幅:
结余:
18.97% (462.71 USD)
净值:
25.92% (1 333.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 116
XAGUSD 66
SP500 65
CHFJPY 47
XTIUSD 34
USDJPY 27
EURGBP 25
UK100 9
USDCAD 7
STOXX50E 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2K
XAGUSD 1.2K
SP500 430
CHFJPY 116
XTIUSD -268
USDJPY 134
EURGBP -108
UK100 324
USDCAD 18
STOXX50E -88
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 211K
XAGUSD 24K
SP500 11K
CHFJPY 4.2K
XTIUSD -952
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
UK100 6.2K
USDCAD 572
STOXX50E -1.2K
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +351.33 USD
最差交易: -186 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +797.61 USD
最大连续亏损: -125.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
Darwinex-Live
1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
9 更多...
没有评论
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
