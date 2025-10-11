- 成长
交易:
415
盈利交易:
237 (57.10%)
亏损交易:
178 (42.89%)
最好交易:
351.33 USD
最差交易:
-185.58 USD
毛利:
8 679.17 USD (448 132 pips)
毛利亏损:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
最大连续赢利:
28 (797.61 USD)
最大连续盈利:
797.61 USD (28)
夏普比率:
0.16
交易活动:
97.38%
最大入金加载:
59.19%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.40
长期交易:
309 (74.46%)
短期交易:
106 (25.54%)
利润因子:
1.71
预期回报:
8.67 USD
平均利润:
36.62 USD
平均损失:
-28.54 USD
最大连续失误:
9 (-125.52 USD)
最大连续亏损:
-622.24 USD (6)
每月增长:
26.02%
年度预测:
315.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.16 USD
最大值:
1 057.68 USD (23.28%)
相对跌幅:
结余:
18.97% (462.71 USD)
净值:
25.92% (1 333.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|XAGUSD
|66
|SP500
|65
|CHFJPY
|47
|XTIUSD
|34
|USDJPY
|27
|EURGBP
|25
|UK100
|9
|USDCAD
|7
|STOXX50E
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|4
|GDAXI
|1
|GBPJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|XAGUSD
|1.2K
|SP500
|430
|CHFJPY
|116
|XTIUSD
|-268
|USDJPY
|134
|EURGBP
|-108
|UK100
|324
|USDCAD
|18
|STOXX50E
|-88
|CADCHF
|-64
|AUDNZD
|-4
|GDAXI
|-22
|GBPJPY
|9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|211K
|XAGUSD
|24K
|SP500
|11K
|CHFJPY
|4.2K
|XTIUSD
|-952
|USDJPY
|10K
|EURGBP
|-1.6K
|UK100
|6.2K
|USDCAD
|572
|STOXX50E
|-1.2K
|CADCHF
|-1.5K
|AUDNZD
|-271
|GDAXI
|-1.9K
|GBPJPY
|141
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +351.33 USD
最差交易: -186 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +797.61 USD
最大连续亏损: -125.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
Darwinex-Live
|1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
|1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
BCS5-Real
|3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
|4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
Swissquote-Server
|4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
|5.25 × 96
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
152%
1
7
USD
USD
6.4K
USD
USD
38
0%
415
57%
97%
1.70
8.67
USD
USD
26%
1:200