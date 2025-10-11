SegnaliSezioni
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 98%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
163 (56.20%)
Loss Trade:
127 (43.79%)
Best Trade:
351.33 USD
Worst Trade:
-153.62 USD
Profitto lordo:
5 082.29 USD (297 393 pips)
Perdita lorda:
-2 845.69 USD (118 451 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (797.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
797.61 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
35.27%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.90
Long Trade:
205 (70.69%)
Short Trade:
85 (29.31%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
7.71 USD
Profitto medio:
31.18 USD
Perdita media:
-22.41 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-125.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.03 USD (8)
Crescita mensile:
65.07%
Previsione annuale:
789.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
456.85 USD (21.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.97% (462.71 USD)
Per equità:
1.79% (90.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 88
SP500 43
XAGUSD 36
CHFJPY 30
USDJPY 27
EURGBP 25
XTIUSD 22
USDCAD 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
SP500 219
XAGUSD 958
CHFJPY -47
USDJPY 134
EURGBP -108
XTIUSD -180
USDCAD 18
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 151K
SP500 5.1K
XAGUSD 20K
CHFJPY -1.3K
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
XTIUSD -704
USDCAD 572
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +351.33 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +797.61 USD
Massima perdita consecutiva: -125.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.83 × 367
Darwinex-Live
1.90 × 2029
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
3.95 × 22
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
