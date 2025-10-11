- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
163 (56.20%)
Loss Trade:
127 (43.79%)
Best Trade:
351.33 USD
Worst Trade:
-153.62 USD
Profitto lordo:
5 082.29 USD (297 393 pips)
Perdita lorda:
-2 845.69 USD (118 451 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (797.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
797.61 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
35.27%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.90
Long Trade:
205 (70.69%)
Short Trade:
85 (29.31%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
7.71 USD
Profitto medio:
31.18 USD
Perdita media:
-22.41 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-125.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.03 USD (8)
Crescita mensile:
65.07%
Previsione annuale:
789.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
456.85 USD (21.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.97% (462.71 USD)
Per equità:
1.79% (90.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|SP500
|43
|XAGUSD
|36
|CHFJPY
|30
|USDJPY
|27
|EURGBP
|25
|XTIUSD
|22
|USDCAD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|4
|GDAXI
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|SP500
|219
|XAGUSD
|958
|CHFJPY
|-47
|USDJPY
|134
|EURGBP
|-108
|XTIUSD
|-180
|USDCAD
|18
|CADCHF
|-64
|AUDNZD
|-4
|GDAXI
|-22
|GBPJPY
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|151K
|SP500
|5.1K
|XAGUSD
|20K
|CHFJPY
|-1.3K
|USDJPY
|10K
|EURGBP
|-1.6K
|XTIUSD
|-704
|USDCAD
|572
|CADCHF
|-1.5K
|AUDNZD
|-271
|GDAXI
|-1.9K
|GBPJPY
|141
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +351.33 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +797.61 USD
Massima perdita consecutiva: -125.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.83 × 367
|
Darwinex-Live
|1.90 × 2029
|
PrimeCodex-MT5
|1.98 × 55
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
BCS5-Real
|3.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|3.76 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.95 × 22
|
XMGlobal-MT5 2
|4.42 × 12
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.84 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|5.25 × 96
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.33 × 3
6 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni