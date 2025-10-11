SignaleKategorien
Trong Le Xuan

LxTrong82

Trong Le Xuan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
1 / 7 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 152%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
415
Gewinntrades:
237 (57.10%)
Verlusttrades:
178 (42.89%)
Bester Trade:
351.33 USD
Schlechtester Trade:
-185.58 USD
Bruttoprofit:
8 679.17 USD (448 132 pips)
Bruttoverlust:
-5 080.83 USD (188 944 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (797.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
797.61 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
97.38%
Max deposit load:
59.19%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.40
Long-Positionen:
309 (74.46%)
Short-Positionen:
106 (25.54%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
8.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-125.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-622.24 USD (6)
Wachstum pro Monat :
26.02%
Jahresprognose:
315.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.16 USD
Maximaler:
1 057.68 USD (23.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.97% (462.71 USD)
Kapital:
25.92% (1 333.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 116
XAGUSD 66
SP500 65
CHFJPY 47
XTIUSD 34
USDJPY 27
EURGBP 25
UK100 9
USDCAD 7
STOXX50E 7
CADCHF 6
AUDNZD 4
GDAXI 1
GBPJPY 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
XAGUSD 1.2K
SP500 430
CHFJPY 116
XTIUSD -268
USDJPY 134
EURGBP -108
UK100 324
USDCAD 18
STOXX50E -88
CADCHF -64
AUDNZD -4
GDAXI -22
GBPJPY 9
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 211K
XAGUSD 24K
SP500 11K
CHFJPY 4.2K
XTIUSD -952
USDJPY 10K
EURGBP -1.6K
UK100 6.2K
USDCAD 572
STOXX50E -1.2K
CADCHF -1.5K
AUDNZD -271
GDAXI -1.9K
GBPJPY 141
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +351.33 USD
Schlechtester Trade: -186 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +797.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -125.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
Darwinex-Live
1.89 × 2037
PrimeCodex-MT5
1.98 × 55
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BCS5-Real
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.70 × 23
VantageFXInternational-Live
3.76 × 29
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
XMGlobal-MT5 2
4.42 × 12
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.65 × 120
KuberaCapitalMarkets-Server
4.84 × 19
AdmiralMarkets-Live
5.25 × 96
noch 9 ...
Keine Bewertungen
2025.11.28 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 02:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.33% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
