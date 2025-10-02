シグナルセクション
Forex PF MT5
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
998
利益トレード:
543 (54.40%)
損失トレード:
455 (45.59%)
ベストトレード:
8 248.00 JPY
最悪のトレード:
-7 640.00 JPY
総利益:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
総損失:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
最大連続の勝ち:
12 (6 751.00 JPY)
最大連続利益:
16 003.00 JPY (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
86.73%
最大入金額:
84.24%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
566 (56.71%)
短いトレード:
432 (43.29%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
56.31 JPY
平均利益:
622.08 JPY
平均損失:
-618.89 JPY
最大連続の負け:
11 (-7 041.00 JPY)
最大連続損失:
-9 031.00 JPY (4)
月間成長:
5.98%
年間予想:
72.56%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 361.00 JPY
最大の:
22 204.00 JPY (14.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.07% (22 204.00 JPY)
エクイティによる:
3.14% (4 829.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY- 416
GBPJPY- 198
EURUSD- 128
USDCAD- 67
CHFJPY- 49
AUDCAD- 44
EURJPY- 42
GBPUSD- 29
GBPCAD- 19
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY- 196
GBPJPY- 85
EURUSD- -13
USDCAD- -12
CHFJPY- -17
AUDCAD- 112
EURJPY- 111
GBPUSD- 71
GBPCAD- -19
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY- -1.2K
GBPJPY- 4.8K
EURUSD- -1.7K
USDCAD- 238
CHFJPY- -74
AUDCAD- 3.8K
EURJPY- 9.5K
GBPUSD- 4.5K
GBPCAD- -705
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 248.00 JPY
最悪のトレード: -7 640 JPY
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +6 751.00 JPY
最大連続損失: -7 041.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


レビューなし
2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
