- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
998
利益トレード:
543 (54.40%)
損失トレード:
455 (45.59%)
ベストトレード:
8 248.00 JPY
最悪のトレード:
-7 640.00 JPY
総利益:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
総損失:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
最大連続の勝ち:
12 (6 751.00 JPY)
最大連続利益:
16 003.00 JPY (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
86.73%
最大入金額:
84.24%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
566 (56.71%)
短いトレード:
432 (43.29%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
56.31 JPY
平均利益:
622.08 JPY
平均損失:
-618.89 JPY
最大連続の負け:
11 (-7 041.00 JPY)
最大連続損失:
-9 031.00 JPY (4)
月間成長:
5.98%
年間予想:
72.56%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 361.00 JPY
最大の:
22 204.00 JPY (14.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.07% (22 204.00 JPY)
エクイティによる:
3.14% (4 829.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|416
|GBPJPY-
|198
|EURUSD-
|128
|USDCAD-
|67
|CHFJPY-
|49
|AUDCAD-
|44
|EURJPY-
|42
|GBPUSD-
|29
|GBPCAD-
|19
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY-
|196
|GBPJPY-
|85
|EURUSD-
|-13
|USDCAD-
|-12
|CHFJPY-
|-17
|AUDCAD-
|112
|EURJPY-
|111
|GBPUSD-
|71
|GBPCAD-
|-19
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY-
|-1.2K
|GBPJPY-
|4.8K
|EURUSD-
|-1.7K
|USDCAD-
|238
|CHFJPY-
|-74
|AUDCAD-
|3.8K
|EURJPY-
|9.5K
|GBPUSD-
|4.5K
|GBPCAD-
|-705
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 248.00 JPY
最悪のトレード: -7 640 JPY
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +6 751.00 JPY
最大連続損失: -7 041.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
28%
0
0
USD
USD
265K
JPY
JPY
50
98%
998
54%
87%
1.19
56.31
JPY
JPY
14%
1:25