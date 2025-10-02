- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
998
Прибыльных трейдов:
543 (54.40%)
Убыточных трейдов:
455 (45.59%)
Лучший трейд:
8 248.00 JPY
Худший трейд:
-7 640.00 JPY
Общая прибыль:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Общий убыток:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (6 751.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
16 003.00 JPY (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
86.73%
Макс. загрузка депозита:
84.24%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
566 (56.71%)
Коротких трейдов:
432 (43.29%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
56.31 JPY
Средняя прибыль:
622.08 JPY
Средний убыток:
-618.89 JPY
Макс. серия проигрышей:
11 (-7 041.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-9 031.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
5.98%
Годовой прогноз:
72.56%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 361.00 JPY
Максимальная:
22 204.00 JPY (14.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.07% (22 204.00 JPY)
По эквити:
3.14% (4 829.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|416
|GBPJPY-
|198
|EURUSD-
|128
|USDCAD-
|67
|CHFJPY-
|49
|AUDCAD-
|44
|EURJPY-
|42
|GBPUSD-
|29
|GBPCAD-
|19
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY-
|196
|GBPJPY-
|85
|EURUSD-
|-13
|USDCAD-
|-12
|CHFJPY-
|-17
|AUDCAD-
|112
|EURJPY-
|111
|GBPUSD-
|71
|GBPCAD-
|-19
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY-
|-1.2K
|GBPJPY-
|4.8K
|EURUSD-
|-1.7K
|USDCAD-
|238
|CHFJPY-
|-74
|AUDCAD-
|3.8K
|EURJPY-
|9.5K
|GBPUSD-
|4.5K
|GBPCAD-
|-705
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 248.00 JPY
Худший трейд: -7 640 JPY
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 751.00 JPY
Макс. убыток в серии: -7 041.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
265K
JPY
JPY
50
98%
998
54%
87%
1.19
56.31
JPY
JPY
14%
1:25