Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
998
Прибыльных трейдов:
543 (54.40%)
Убыточных трейдов:
455 (45.59%)
Лучший трейд:
8 248.00 JPY
Худший трейд:
-7 640.00 JPY
Общая прибыль:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Общий убыток:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (6 751.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
16 003.00 JPY (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
86.73%
Макс. загрузка депозита:
84.24%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
566 (56.71%)
Коротких трейдов:
432 (43.29%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
56.31 JPY
Средняя прибыль:
622.08 JPY
Средний убыток:
-618.89 JPY
Макс. серия проигрышей:
11 (-7 041.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-9 031.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
5.98%
Годовой прогноз:
72.56%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 361.00 JPY
Максимальная:
22 204.00 JPY (14.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.07% (22 204.00 JPY)
По эквити:
3.14% (4 829.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY- 416
GBPJPY- 198
EURUSD- 128
USDCAD- 67
CHFJPY- 49
AUDCAD- 44
EURJPY- 42
GBPUSD- 29
GBPCAD- 19
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY- 196
GBPJPY- 85
EURUSD- -13
USDCAD- -12
CHFJPY- -17
AUDCAD- 112
EURJPY- 111
GBPUSD- 71
GBPCAD- -19
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY- -1.2K
GBPJPY- 4.8K
EURUSD- -1.7K
USDCAD- 238
CHFJPY- -74
AUDCAD- 3.8K
EURJPY- 9.5K
GBPUSD- 4.5K
GBPCAD- -705
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 248.00 JPY
Худший трейд: -7 640 JPY
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6 751.00 JPY
Макс. убыток в серии: -7 041.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
