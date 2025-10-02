信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Forex PF MT5
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0条评论
可靠性
50
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
998
盈利交易:
543 (54.40%)
亏损交易:
455 (45.59%)
最好交易:
8 248.00 JPY
最差交易:
-7 640.00 JPY
毛利:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
毛利亏损:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
最大连续赢利:
12 (6 751.00 JPY)
最大连续盈利:
16 003.00 JPY (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
86.73%
最大入金加载:
84.24%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
17 小时
采收率:
2.53
长期交易:
566 (56.71%)
短期交易:
432 (43.29%)
利润因子:
1.20
预期回报:
56.31 JPY
平均利润:
622.08 JPY
平均损失:
-618.89 JPY
最大连续失误:
11 (-7 041.00 JPY)
最大连续亏损:
-9 031.00 JPY (4)
每月增长:
5.98%
年度预测:
72.56%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
14 361.00 JPY
最大值:
22 204.00 JPY (14.07%)
相对跌幅:
结余:
14.07% (22 204.00 JPY)
净值:
3.14% (4 829.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY- 416
GBPJPY- 198
EURUSD- 128
USDCAD- 67
CHFJPY- 49
AUDCAD- 44
EURJPY- 42
GBPUSD- 29
GBPCAD- 19
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY- 196
GBPJPY- 85
EURUSD- -13
USDCAD- -12
CHFJPY- -17
AUDCAD- 112
EURJPY- 111
GBPUSD- 71
GBPCAD- -19
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY- -1.2K
GBPJPY- 4.8K
EURUSD- -1.7K
USDCAD- 238
CHFJPY- -74
AUDCAD- 3.8K
EURJPY- 9.5K
GBPUSD- 4.5K
GBPCAD- -705
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 248.00 JPY
最差交易: -7 640 JPY
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6 751.00 JPY
最大连续亏损: -7 041.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


没有评论
2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Forex PF MT5
每月30 USD
28%
0
0
USD
265K
JPY
50
98%
998
54%
87%
1.19
56.31
JPY
14%
1:25
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载