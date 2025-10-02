- 成长
交易:
998
盈利交易:
543 (54.40%)
亏损交易:
455 (45.59%)
最好交易:
8 248.00 JPY
最差交易:
-7 640.00 JPY
毛利:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
毛利亏损:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
最大连续赢利:
12 (6 751.00 JPY)
最大连续盈利:
16 003.00 JPY (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
86.73%
最大入金加载:
84.24%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
17 小时
采收率:
2.53
长期交易:
566 (56.71%)
短期交易:
432 (43.29%)
利润因子:
1.20
预期回报:
56.31 JPY
平均利润:
622.08 JPY
平均损失:
-618.89 JPY
最大连续失误:
11 (-7 041.00 JPY)
最大连续亏损:
-9 031.00 JPY (4)
每月增长:
5.98%
年度预测:
72.56%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
14 361.00 JPY
最大值:
22 204.00 JPY (14.07%)
相对跌幅:
结余:
14.07% (22 204.00 JPY)
净值:
3.14% (4 829.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|416
|GBPJPY-
|198
|EURUSD-
|128
|USDCAD-
|67
|CHFJPY-
|49
|AUDCAD-
|44
|EURJPY-
|42
|GBPUSD-
|29
|GBPCAD-
|19
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY-
|196
|GBPJPY-
|85
|EURUSD-
|-13
|USDCAD-
|-12
|CHFJPY-
|-17
|AUDCAD-
|112
|EURJPY-
|111
|GBPUSD-
|71
|GBPCAD-
|-19
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY-
|-1.2K
|GBPJPY-
|4.8K
|EURUSD-
|-1.7K
|USDCAD-
|238
|CHFJPY-
|-74
|AUDCAD-
|3.8K
|EURJPY-
|9.5K
|GBPUSD-
|4.5K
|GBPCAD-
|-705
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 248.00 JPY
最差交易: -7 640 JPY
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6 751.00 JPY
最大连续亏损: -7 041.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
