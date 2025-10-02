SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forex PF MT5
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
391 (53.93%)
Zararla kapanan işlemler:
334 (46.07%)
En iyi işlem:
8 248.00 JPY
En kötü işlem:
-6 461.00 JPY
Brüt kâr:
223 605.00 JPY (131 043 pips)
Brüt zarar:
-201 624.00 JPY (128 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6 751.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
16 003.00 JPY (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
418 (57.66%)
Satış işlemleri:
307 (42.34%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
30.32 JPY
Ortalama kâr:
571.88 JPY
Ortalama zarar:
-603.66 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7 041.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-7 930.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
3.04%
Yıllık tahmin:
36.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 361.00 JPY
Maksimum:
22 204.00 JPY (14.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.07% (22 204.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY- 304
GBPJPY- 170
EURUSD- 86
USDCAD- 40
AUDCAD- 37
CHFJPY- 35
GBPCAD- 18
EURJPY- 15
GBPUSD- 14
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY- -43
GBPJPY- 50
EURUSD- -33
USDCAD- 60
AUDCAD- 32
CHFJPY- 77
GBPCAD- 8
EURJPY- 52
GBPUSD- 10
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY- -8.8K
GBPJPY- 1.4K
EURUSD- -2.4K
USDCAD- 3K
AUDCAD- 2.7K
CHFJPY- 2.7K
GBPCAD- 251
EURJPY- 2.9K
GBPUSD- 1.5K
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 248.00 JPY
En kötü işlem: -6 461 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6 751.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -7 041.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
