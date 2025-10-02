- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
391 (53.93%)
Zararla kapanan işlemler:
334 (46.07%)
En iyi işlem:
8 248.00 JPY
En kötü işlem:
-6 461.00 JPY
Brüt kâr:
223 605.00 JPY (131 043 pips)
Brüt zarar:
-201 624.00 JPY (128 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6 751.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
16 003.00 JPY (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
418 (57.66%)
Satış işlemleri:
307 (42.34%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
30.32 JPY
Ortalama kâr:
571.88 JPY
Ortalama zarar:
-603.66 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7 041.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-7 930.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
3.04%
Yıllık tahmin:
36.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 361.00 JPY
Maksimum:
22 204.00 JPY (14.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.07% (22 204.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|304
|GBPJPY-
|170
|EURUSD-
|86
|USDCAD-
|40
|AUDCAD-
|37
|CHFJPY-
|35
|GBPCAD-
|18
|EURJPY-
|15
|GBPUSD-
|14
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY-
|-43
|GBPJPY-
|50
|EURUSD-
|-33
|USDCAD-
|60
|AUDCAD-
|32
|CHFJPY-
|77
|GBPCAD-
|8
|EURJPY-
|52
|GBPUSD-
|10
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY-
|-8.8K
|GBPJPY-
|1.4K
|EURUSD-
|-2.4K
|USDCAD-
|3K
|AUDCAD-
|2.7K
|CHFJPY-
|2.7K
|GBPCAD-
|251
|EURJPY-
|2.9K
|GBPUSD-
|1.5K
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 248.00 JPY
En kötü işlem: -6 461 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6 751.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -7 041.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
İnceleme yok