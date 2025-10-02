SegnaliSezioni
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
391 (53.93%)
Loss Trade:
334 (46.07%)
Best Trade:
8 248.00 JPY
Worst Trade:
-6 461.00 JPY
Profitto lordo:
223 605.00 JPY (131 043 pips)
Perdita lorda:
-201 624.00 JPY (128 484 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (6 751.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
16 003.00 JPY (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
418 (57.66%)
Short Trade:
307 (42.34%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
30.32 JPY
Profitto medio:
571.88 JPY
Perdita media:
-603.66 JPY
Massime perdite consecutive:
11 (-7 041.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-7 930.00 JPY (4)
Crescita mensile:
3.04%
Previsione annuale:
36.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 361.00 JPY
Massimale:
22 204.00 JPY (14.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.07% (22 204.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY- 304
GBPJPY- 170
EURUSD- 86
USDCAD- 40
AUDCAD- 37
CHFJPY- 35
GBPCAD- 18
EURJPY- 15
GBPUSD- 14
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY- -43
GBPJPY- 50
EURUSD- -33
USDCAD- 60
AUDCAD- 32
CHFJPY- 77
GBPCAD- 8
EURJPY- 52
GBPUSD- 10
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY- -8.8K
GBPJPY- 1.4K
EURUSD- -2.4K
USDCAD- 3K
AUDCAD- 2.7K
CHFJPY- 2.7K
GBPCAD- 251
EURJPY- 2.9K
GBPUSD- 1.5K
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 248.00 JPY
Worst Trade: -6 461 JPY
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6 751.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -7 041.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


Non ci sono recensioni
2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
