- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
391 (53.93%)
Loss Trade:
334 (46.07%)
Best Trade:
8 248.00 JPY
Worst Trade:
-6 461.00 JPY
Profitto lordo:
223 605.00 JPY (131 043 pips)
Perdita lorda:
-201 624.00 JPY (128 484 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (6 751.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
16 003.00 JPY (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
418 (57.66%)
Short Trade:
307 (42.34%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
30.32 JPY
Profitto medio:
571.88 JPY
Perdita media:
-603.66 JPY
Massime perdite consecutive:
11 (-7 041.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-7 930.00 JPY (4)
Crescita mensile:
3.04%
Previsione annuale:
36.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 361.00 JPY
Massimale:
22 204.00 JPY (14.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.07% (22 204.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|304
|GBPJPY-
|170
|EURUSD-
|86
|USDCAD-
|40
|AUDCAD-
|37
|CHFJPY-
|35
|GBPCAD-
|18
|EURJPY-
|15
|GBPUSD-
|14
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY-
|-43
|GBPJPY-
|50
|EURUSD-
|-33
|USDCAD-
|60
|AUDCAD-
|32
|CHFJPY-
|77
|GBPCAD-
|8
|EURJPY-
|52
|GBPUSD-
|10
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY-
|-8.8K
|GBPJPY-
|1.4K
|EURUSD-
|-2.4K
|USDCAD-
|3K
|AUDCAD-
|2.7K
|CHFJPY-
|2.7K
|GBPCAD-
|251
|EURJPY-
|2.9K
|GBPUSD-
|1.5K
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 248.00 JPY
Worst Trade: -6 461 JPY
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6 751.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -7 041.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
Non ci sono recensioni