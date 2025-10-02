SeñalesSecciones
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
998
Transacciones Rentables:
543 (54.40%)
Transacciones Irrentables:
455 (45.59%)
Mejor transacción:
8 248.00 JPY
Peor transacción:
-7 640.00 JPY
Beneficio Bruto:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (6 751.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
16 003.00 JPY (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
86.73%
Carga máxima del depósito:
84.24%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
566 (56.71%)
Transacciones Cortas:
432 (43.29%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
56.31 JPY
Beneficio medio:
622.08 JPY
Pérdidas medias:
-618.89 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-7 041.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 031.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
5.98%
Pronóstico anual:
72.56%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
14 361.00 JPY
Máxima:
22 204.00 JPY (14.07%)
Reducción relativa:
De balance:
14.07% (22 204.00 JPY)
De fondos:
3.14% (4 829.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY- 416
GBPJPY- 198
EURUSD- 128
USDCAD- 67
CHFJPY- 49
AUDCAD- 44
EURJPY- 42
GBPUSD- 29
GBPCAD- 19
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY- 196
GBPJPY- 85
EURUSD- -13
USDCAD- -12
CHFJPY- -17
AUDCAD- 112
EURJPY- 111
GBPUSD- 71
GBPCAD- -19
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY- -1.2K
GBPJPY- 4.8K
EURUSD- -1.7K
USDCAD- 238
CHFJPY- -74
AUDCAD- 3.8K
EURJPY- 9.5K
GBPUSD- 4.5K
GBPCAD- -705
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8 248.00 JPY
Peor transacción: -7 640 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +6 751.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -7 041.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
