- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
998
Transacciones Rentables:
543 (54.40%)
Transacciones Irrentables:
455 (45.59%)
Mejor transacción:
8 248.00 JPY
Peor transacción:
-7 640.00 JPY
Beneficio Bruto:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (6 751.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
16 003.00 JPY (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
86.73%
Carga máxima del depósito:
84.24%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
566 (56.71%)
Transacciones Cortas:
432 (43.29%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
56.31 JPY
Beneficio medio:
622.08 JPY
Pérdidas medias:
-618.89 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-7 041.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 031.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
5.98%
Pronóstico anual:
72.56%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
14 361.00 JPY
Máxima:
22 204.00 JPY (14.07%)
Reducción relativa:
De balance:
14.07% (22 204.00 JPY)
De fondos:
3.14% (4 829.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|416
|GBPJPY-
|198
|EURUSD-
|128
|USDCAD-
|67
|CHFJPY-
|49
|AUDCAD-
|44
|EURJPY-
|42
|GBPUSD-
|29
|GBPCAD-
|19
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY-
|196
|GBPJPY-
|85
|EURUSD-
|-13
|USDCAD-
|-12
|CHFJPY-
|-17
|AUDCAD-
|112
|EURJPY-
|111
|GBPUSD-
|71
|GBPCAD-
|-19
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY-
|-1.2K
|GBPJPY-
|4.8K
|EURUSD-
|-1.7K
|USDCAD-
|238
|CHFJPY-
|-74
|AUDCAD-
|3.8K
|EURJPY-
|9.5K
|GBPUSD-
|4.5K
|GBPCAD-
|-705
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8 248.00 JPY
Peor transacción: -7 640 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +6 751.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -7 041.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
28%
0
0
USD
USD
265K
JPY
JPY
50
98%
998
54%
87%
1.19
56.31
JPY
JPY
14%
1:25