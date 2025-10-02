- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
998
Negociações com lucro:
543 (54.40%)
Negociações com perda:
455 (45.59%)
Melhor negociação:
8 248.00 JPY
Pior negociação:
-7 640.00 JPY
Lucro bruto:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Perda bruta:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (6 751.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
16 003.00 JPY (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
86.73%
Depósito máximo carregado:
84.24%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
566 (56.71%)
Negociações curtas:
432 (43.29%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
56.31 JPY
Lucro médio:
622.08 JPY
Perda média:
-618.89 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-7 041.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-9 031.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
5.98%
Previsão anual:
72.56%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 361.00 JPY
Máximo:
22 204.00 JPY (14.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.07% (22 204.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
3.14% (4 829.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|416
|GBPJPY-
|198
|EURUSD-
|128
|USDCAD-
|67
|CHFJPY-
|49
|AUDCAD-
|44
|EURJPY-
|42
|GBPUSD-
|29
|GBPCAD-
|19
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY-
|196
|GBPJPY-
|85
|EURUSD-
|-13
|USDCAD-
|-12
|CHFJPY-
|-17
|AUDCAD-
|112
|EURJPY-
|111
|GBPUSD-
|71
|GBPCAD-
|-19
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY-
|-1.2K
|GBPJPY-
|4.8K
|EURUSD-
|-1.7K
|USDCAD-
|238
|CHFJPY-
|-74
|AUDCAD-
|3.8K
|EURJPY-
|9.5K
|GBPUSD-
|4.5K
|GBPCAD-
|-705
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 248.00 JPY
Pior negociação: -7 640 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +6 751.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -7 041.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
