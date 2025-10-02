SinaisSeções
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
998
Negociações com lucro:
543 (54.40%)
Negociações com perda:
455 (45.59%)
Melhor negociação:
8 248.00 JPY
Pior negociação:
-7 640.00 JPY
Lucro bruto:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Perda bruta:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (6 751.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
16 003.00 JPY (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
86.73%
Depósito máximo carregado:
84.24%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
566 (56.71%)
Negociações curtas:
432 (43.29%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
56.31 JPY
Lucro médio:
622.08 JPY
Perda média:
-618.89 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-7 041.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-9 031.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
5.98%
Previsão anual:
72.56%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 361.00 JPY
Máximo:
22 204.00 JPY (14.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.07% (22 204.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
3.14% (4 829.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY- 416
GBPJPY- 198
EURUSD- 128
USDCAD- 67
CHFJPY- 49
AUDCAD- 44
EURJPY- 42
GBPUSD- 29
GBPCAD- 19
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY- 196
GBPJPY- 85
EURUSD- -13
USDCAD- -12
CHFJPY- -17
AUDCAD- 112
EURJPY- 111
GBPUSD- 71
GBPCAD- -19
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY- -1.2K
GBPJPY- 4.8K
EURUSD- -1.7K
USDCAD- 238
CHFJPY- -74
AUDCAD- 3.8K
EURJPY- 9.5K
GBPUSD- 4.5K
GBPCAD- -705
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 248.00 JPY
Pior negociação: -7 640 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +6 751.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -7 041.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
