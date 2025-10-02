- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
725
Bénéfice trades:
391 (53.93%)
Perte trades:
334 (46.07%)
Meilleure transaction:
8 248.00 JPY
Pire transaction:
-6 461.00 JPY
Bénéfice brut:
223 605.00 JPY (131 043 pips)
Perte brute:
-201 624.00 JPY (128 484 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (6 751.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
16 003.00 JPY (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
418 (57.66%)
Courts trades:
307 (42.34%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
30.32 JPY
Bénéfice moyen:
571.88 JPY
Perte moyenne:
-603.66 JPY
Pertes consécutives maximales:
11 (-7 041.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-7 930.00 JPY (4)
Croissance mensuelle:
3.04%
Prévision annuelle:
36.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 361.00 JPY
Maximal:
22 204.00 JPY (14.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.07% (22 204.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|304
|GBPJPY-
|170
|EURUSD-
|86
|USDCAD-
|40
|AUDCAD-
|37
|CHFJPY-
|35
|GBPCAD-
|18
|EURJPY-
|15
|GBPUSD-
|14
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY-
|-43
|GBPJPY-
|50
|EURUSD-
|-33
|USDCAD-
|60
|AUDCAD-
|32
|CHFJPY-
|77
|GBPCAD-
|8
|EURJPY-
|52
|GBPUSD-
|10
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY-
|-8.8K
|GBPJPY-
|1.4K
|EURUSD-
|-2.4K
|USDCAD-
|3K
|AUDCAD-
|2.7K
|CHFJPY-
|2.7K
|GBPCAD-
|251
|EURJPY-
|2.9K
|GBPUSD-
|1.5K
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +8 248.00 JPY
Pire transaction: -6 461 JPY
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +6 751.00 JPY
Perte consécutive maximale: -7 041.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
Aucun avis