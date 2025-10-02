- 자본
- 축소
트레이드:
998
이익 거래:
543 (54.40%)
손실 거래:
455 (45.59%)
최고의 거래:
8 248.00 JPY
최악의 거래:
-7 640.00 JPY
총 수익:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
총 손실:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
연속 최대 이익:
12 (6 751.00 JPY)
연속 최대 이익:
16 003.00 JPY (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
86.73%
최대 입금량:
84.24%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
566 (56.71%)
숏(주식차입매도):
432 (43.29%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
56.31 JPY
평균 이익:
622.08 JPY
평균 손실:
-618.89 JPY
연속 최대 손실:
11 (-7 041.00 JPY)
연속 최대 손실:
-9 031.00 JPY (4)
월별 성장률:
4.84%
연간 예측:
58.72%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 361.00 JPY
최대한의:
22 204.00 JPY (14.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.07% (22 204.00 JPY)
자본금별:
3.14% (4 829.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|416
|GBPJPY-
|198
|EURUSD-
|128
|USDCAD-
|67
|CHFJPY-
|49
|AUDCAD-
|44
|EURJPY-
|42
|GBPUSD-
|29
|GBPCAD-
|19
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY-
|196
|GBPJPY-
|85
|EURUSD-
|-13
|USDCAD-
|-12
|CHFJPY-
|-17
|AUDCAD-
|112
|EURJPY-
|111
|GBPUSD-
|71
|GBPCAD-
|-19
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY-
|-1.2K
|GBPJPY-
|4.8K
|EURUSD-
|-1.7K
|USDCAD-
|238
|CHFJPY-
|-74
|AUDCAD-
|3.8K
|EURJPY-
|9.5K
|GBPUSD-
|4.5K
|GBPCAD-
|-705
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 248.00 JPY
최악의 거래: -7 640 JPY
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +6 751.00 JPY
연속 최대 손실: -7 041.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
265K
JPY
JPY
50
98%
998
54%
87%
1.19
56.31
JPY
JPY
14%
1:25