시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Forex PF MT5
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0 리뷰
안정성
50
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
998
이익 거래:
543 (54.40%)
손실 거래:
455 (45.59%)
최고의 거래:
8 248.00 JPY
최악의 거래:
-7 640.00 JPY
총 수익:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
총 손실:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
연속 최대 이익:
12 (6 751.00 JPY)
연속 최대 이익:
16 003.00 JPY (6)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
86.73%
최대 입금량:
84.24%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
566 (56.71%)
숏(주식차입매도):
432 (43.29%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
56.31 JPY
평균 이익:
622.08 JPY
평균 손실:
-618.89 JPY
연속 최대 손실:
11 (-7 041.00 JPY)
연속 최대 손실:
-9 031.00 JPY (4)
월별 성장률:
4.84%
연간 예측:
58.72%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 361.00 JPY
최대한의:
22 204.00 JPY (14.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.07% (22 204.00 JPY)
자본금별:
3.14% (4 829.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY- 416
GBPJPY- 198
EURUSD- 128
USDCAD- 67
CHFJPY- 49
AUDCAD- 44
EURJPY- 42
GBPUSD- 29
GBPCAD- 19
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY- 196
GBPJPY- 85
EURUSD- -13
USDCAD- -12
CHFJPY- -17
AUDCAD- 112
EURJPY- 111
GBPUSD- 71
GBPCAD- -19
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY- -1.2K
GBPJPY- 4.8K
EURUSD- -1.7K
USDCAD- 238
CHFJPY- -74
AUDCAD- 3.8K
EURJPY- 9.5K
GBPUSD- 4.5K
GBPCAD- -705
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8 248.00 JPY
최악의 거래: -7 640 JPY
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +6 751.00 JPY
연속 최대 손실: -7 041.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


리뷰 없음
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Forex PF MT5
월별 30 USD
28%
0
0
USD
265K
JPY
50
98%
998
54%
87%
1.19
56.31
JPY
14%
1:25
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.