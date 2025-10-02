- Wachstum
Trades insgesamt:
998
Gewinntrades:
543 (54.40%)
Verlusttrades:
455 (45.59%)
Bester Trade:
8 248.00 JPY
Schlechtester Trade:
-7 640.00 JPY
Bruttoprofit:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Bruttoverlust:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (6 751.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 003.00 JPY (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
86.73%
Max deposit load:
84.24%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
2.53
Long-Positionen:
566 (56.71%)
Short-Positionen:
432 (43.29%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
56.31 JPY
Durchschnittlicher Profit:
622.08 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-618.89 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-7 041.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 031.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
5.98%
Jahresprognose:
72.56%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 361.00 JPY
Maximaler:
22 204.00 JPY (14.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.07% (22 204.00 JPY)
Kapital:
3.14% (4 829.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|416
|GBPJPY-
|198
|EURUSD-
|128
|USDCAD-
|67
|CHFJPY-
|49
|AUDCAD-
|44
|EURJPY-
|42
|GBPUSD-
|29
|GBPCAD-
|19
|AUDNZD-
|3
|GBPAUD-
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY-
|196
|GBPJPY-
|85
|EURUSD-
|-13
|USDCAD-
|-12
|CHFJPY-
|-17
|AUDCAD-
|112
|EURJPY-
|111
|GBPUSD-
|71
|GBPCAD-
|-19
|AUDNZD-
|-19
|GBPAUD-
|-3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY-
|-1.2K
|GBPJPY-
|4.8K
|EURUSD-
|-1.7K
|USDCAD-
|238
|CHFJPY-
|-74
|AUDCAD-
|3.8K
|EURJPY-
|9.5K
|GBPUSD-
|4.5K
|GBPCAD-
|-705
|AUDNZD-
|-502
|GBPAUD-
|-176
Bester Trade: +8 248.00 JPY
Schlechtester Trade: -7 640 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 751.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 041.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。
比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。
含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。
Keine Bewertungen
