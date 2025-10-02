SignaleKategorien
Akihiro Tanaka

Forex PF MT5

Akihiro Tanaka
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
998
Gewinntrades:
543 (54.40%)
Verlusttrades:
455 (45.59%)
Bester Trade:
8 248.00 JPY
Schlechtester Trade:
-7 640.00 JPY
Bruttoprofit:
337 789.00 JPY (180 573 pips)
Bruttoverlust:
-281 595.00 JPY (162 002 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (6 751.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 003.00 JPY (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
86.73%
Max deposit load:
84.24%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
2.53
Long-Positionen:
566 (56.71%)
Short-Positionen:
432 (43.29%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
56.31 JPY
Durchschnittlicher Profit:
622.08 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-618.89 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-7 041.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 031.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
5.98%
Jahresprognose:
72.56%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 361.00 JPY
Maximaler:
22 204.00 JPY (14.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.07% (22 204.00 JPY)
Kapital:
3.14% (4 829.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY- 416
GBPJPY- 198
EURUSD- 128
USDCAD- 67
CHFJPY- 49
AUDCAD- 44
EURJPY- 42
GBPUSD- 29
GBPCAD- 19
AUDNZD- 3
GBPAUD- 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY- 196
GBPJPY- 85
EURUSD- -13
USDCAD- -12
CHFJPY- -17
AUDCAD- 112
EURJPY- 111
GBPUSD- 71
GBPCAD- -19
AUDNZD- -19
GBPAUD- -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY- -1.2K
GBPJPY- 4.8K
EURUSD- -1.7K
USDCAD- 238
CHFJPY- -74
AUDCAD- 3.8K
EURJPY- 9.5K
GBPUSD- 4.5K
GBPCAD- -705
AUDNZD- -502
GBPAUD- -176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 248.00 JPY
Schlechtester Trade: -7 640 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 751.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 041.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

自作EAを厳選した、FOREXに特化したシグナルです。

比較的メジャーなペアをバランス良くトレードします。

含まれるEAは、グリッド・ナンピン・マーチンゲールはありません。原則1ポジション設計のEAです。


Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 10:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.75% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
