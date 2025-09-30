- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 446
利益トレード:
1 316 (91.00%)
損失トレード:
130 (8.99%)
ベストトレード:
5 656.00 USD
最悪のトレード:
-7 222.80 USD
総利益:
155 548.71 USD (1 139 585 pips)
総損失:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
最大連続の勝ち:
210 (34 819.50 USD)
最大連続利益:
34 819.50 USD (210)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
97.85%
最大入金額:
3.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.29
長いトレード:
1 303 (90.11%)
短いトレード:
143 (9.89%)
プロフィットファクター:
2.77
期待されたペイオフ:
68.71 USD
平均利益:
118.20 USD
平均損失:
-432.28 USD
最大連続の負け:
12 (-22 630.00 USD)
最大連続損失:
-22 630.00 USD (12)
月間成長:
39.42%
年間予想:
478.36%
アルゴリズム取引:
31%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43 358.60 USD (30.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.42% (43 358.60 USD)
エクイティによる:
66.48% (49 315.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1431
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.tp
|98K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.tp
|705K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 656.00 USD
最悪のトレード: -7 223 USD
最大連続の勝ち: 210
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +34 819.50 USD
最大連続損失: -22 630.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TPF-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 080%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
79
31%
1 446
91%
98%
2.76
68.71
USD
USD
66%
1:100