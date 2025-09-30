シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HTG EA S
Iwan

HTG EA S

Iwan
レビュー0件
信頼性
79週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1 080%
TPF-Real
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 446
利益トレード:
1 316 (91.00%)
損失トレード:
130 (8.99%)
ベストトレード:
5 656.00 USD
最悪のトレード:
-7 222.80 USD
総利益:
155 548.71 USD (1 139 585 pips)
総損失:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
最大連続の勝ち:
210 (34 819.50 USD)
最大連続利益:
34 819.50 USD (210)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
97.85%
最大入金額:
3.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.29
長いトレード:
1 303 (90.11%)
短いトレード:
143 (9.89%)
プロフィットファクター:
2.77
期待されたペイオフ:
68.71 USD
平均利益:
118.20 USD
平均損失:
-432.28 USD
最大連続の負け:
12 (-22 630.00 USD)
最大連続損失:
-22 630.00 USD (12)
月間成長:
39.42%
年間予想:
478.36%
アルゴリズム取引:
31%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43 358.60 USD (30.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.42% (43 358.60 USD)
エクイティによる:
66.48% (49 315.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.tp 1431
CLSK.tp 11
NZDUSD.tp 2
EURUSD.tp 1
USDCHF.tp 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.tp 98K
CLSK.tp 940
NZDUSD.tp -3
EURUSD.tp 77
USDCHF.tp 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.tp 705K
CLSK.tp 938
NZDUSD.tp -27
EURUSD.tp 772
USDCHF.tp 802
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 656.00 USD
最悪のトレード: -7 223 USD
最大連続の勝ち: 210
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +34 819.50 USD
最大連続損失: -22 630.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TPF-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading

Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.

💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results

🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.


レビューなし
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 20:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
