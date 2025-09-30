- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 075
Bénéfice trades:
999 (92.93%)
Perte trades:
76 (7.07%)
Meilleure transaction:
1 553.90 USD
Pire transaction:
-1 287.20 USD
Bénéfice brut:
103 865.91 USD (787 589 pips)
Perte brute:
-9 335.18 USD (118 421 pips)
Gains consécutifs maximales:
135 (14 897.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 642.10 USD (115)
Ratio de Sharpe:
0.86
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.82%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
53.46
Longs trades:
983 (91.44%)
Courts trades:
92 (8.56%)
Facteur de profit:
11.13
Rendement attendu:
87.94 USD
Bénéfice moyen:
103.97 USD
Perte moyenne:
-122.83 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-921.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 287.20 USD (1)
Croissance mensuelle:
38.41%
Prévision annuelle:
466.06%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 768.20 USD (2.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.37% (1 768.20 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1060
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.tp
|93K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.tp
|667K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TPF-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
952%
0
0
USD
USD
85K
USD
USD
66
15%
1 075
92%
100%
11.12
87.94
USD
USD
2%
1:100