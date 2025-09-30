- Прирост
Всего трейдов:
1 444
Прибыльных трейдов:
1 314 (90.99%)
Убыточных трейдов:
130 (9.00%)
Лучший трейд:
5 656.00 USD
Худший трейд:
-7 222.80 USD
Общая прибыль:
155 345.31 USD (1 137 550 pips)
Общий убыток:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
210 (34 819.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
34 819.50 USD (210)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
97.85%
Макс. загрузка депозита:
3.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.29
Длинных трейдов:
1 301 (90.10%)
Коротких трейдов:
143 (9.90%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
68.66 USD
Средняя прибыль:
118.22 USD
Средний убыток:
-432.28 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22 630.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 630.00 USD (12)
Прирост в месяц:
33.34%
Годовой прогноз:
404.57%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43 358.60 USD (30.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.42% (43 358.60 USD)
По эквити:
66.48% (49 315.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1429
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.tp
|98K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.tp
|703K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 656.00 USD
Худший трейд: -7 223 USD
Макс. серия выигрышей: 210
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +34 819.50 USD
Макс. убыток в серии: -22 630.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TPF-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 051%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
78
31%
1 444
90%
98%
2.76
68.66
USD
USD
66%
1:100