Iwan

HTG EA S

Iwan
0 отзывов
Надежность
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 1 051%
TPF-Real
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 444
Прибыльных трейдов:
1 314 (90.99%)
Убыточных трейдов:
130 (9.00%)
Лучший трейд:
5 656.00 USD
Худший трейд:
-7 222.80 USD
Общая прибыль:
155 345.31 USD (1 137 550 pips)
Общий убыток:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
210 (34 819.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
34 819.50 USD (210)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
97.85%
Макс. загрузка депозита:
3.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.29
Длинных трейдов:
1 301 (90.10%)
Коротких трейдов:
143 (9.90%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
68.66 USD
Средняя прибыль:
118.22 USD
Средний убыток:
-432.28 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-22 630.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-22 630.00 USD (12)
Прирост в месяц:
33.34%
Годовой прогноз:
404.57%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43 358.60 USD (30.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.42% (43 358.60 USD)
По эквити:
66.48% (49 315.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.tp 1429
CLSK.tp 11
NZDUSD.tp 2
EURUSD.tp 1
USDCHF.tp 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.tp 98K
CLSK.tp 940
NZDUSD.tp -3
EURUSD.tp 77
USDCHF.tp 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.tp 703K
CLSK.tp 938
NZDUSD.tp -27
EURUSD.tp 772
USDCHF.tp 802
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 656.00 USD
Худший трейд: -7 223 USD
Макс. серия выигрышей: 210
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +34 819.50 USD
Макс. убыток в серии: -22 630.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TPF-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading

Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.

💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results

🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.


Нет отзывов
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 20:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
