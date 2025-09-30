信号部分
信号 / MetaTrader 4 / HTG EA S
Iwan

HTG EA S

Iwan
0条评论
可靠性
78
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 1 051%
TPF-Real
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 444
盈利交易:
1 314 (90.99%)
亏损交易:
130 (9.00%)
最好交易:
5 656.00 USD
最差交易:
-7 222.80 USD
毛利:
155 345.31 USD (1 137 550 pips)
毛利亏损:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
最大连续赢利:
210 (34 819.50 USD)
最大连续盈利:
34 819.50 USD (210)
夏普比率:
0.50
交易活动:
97.85%
最大入金加载:
3.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.29
长期交易:
1 301 (90.10%)
短期交易:
143 (9.90%)
利润因子:
2.76
预期回报:
68.66 USD
平均利润:
118.22 USD
平均损失:
-432.28 USD
最大连续失误:
12 (-22 630.00 USD)
最大连续亏损:
-22 630.00 USD (12)
每月增长:
33.34%
年度预测:
404.57%
算法交易:
31%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
43 358.60 USD (30.28%)
相对跌幅:
结余:
49.42% (43 358.60 USD)
净值:
66.48% (49 315.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.tp 1429
CLSK.tp 11
NZDUSD.tp 2
EURUSD.tp 1
USDCHF.tp 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.tp 98K
CLSK.tp 940
NZDUSD.tp -3
EURUSD.tp 77
USDCHF.tp 94
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.tp 703K
CLSK.tp 938
NZDUSD.tp -27
EURUSD.tp 772
USDCHF.tp 802
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 656.00 USD
最差交易: -7 223 USD
最大连续赢利: 210
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +34 819.50 USD
最大连续亏损: -22 630.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TPF-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading

Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.

💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results

🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.


没有评论
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 20:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
