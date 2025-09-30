- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 444
盈利交易:
1 314 (90.99%)
亏损交易:
130 (9.00%)
最好交易:
5 656.00 USD
最差交易:
-7 222.80 USD
毛利:
155 345.31 USD (1 137 550 pips)
毛利亏损:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
最大连续赢利:
210 (34 819.50 USD)
最大连续盈利:
34 819.50 USD (210)
夏普比率:
0.50
交易活动:
97.85%
最大入金加载:
3.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.29
长期交易:
1 301 (90.10%)
短期交易:
143 (9.90%)
利润因子:
2.76
预期回报:
68.66 USD
平均利润:
118.22 USD
平均损失:
-432.28 USD
最大连续失误:
12 (-22 630.00 USD)
最大连续亏损:
-22 630.00 USD (12)
每月增长:
33.34%
年度预测:
404.57%
算法交易:
31%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
43 358.60 USD (30.28%)
相对跌幅:
结余:
49.42% (43 358.60 USD)
净值:
66.48% (49 315.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1429
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.tp
|98K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.tp
|703K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 656.00 USD
最差交易: -7 223 USD
最大连续赢利: 210
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +34 819.50 USD
最大连续亏损: -22 630.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TPF-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 051%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
78
31%
1 444
90%
98%
2.76
68.66
USD
USD
66%
1:100