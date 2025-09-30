- 자본
- 축소
트레이드:
1 449
이익 거래:
1 319 (91.02%)
손실 거래:
130 (8.97%)
최고의 거래:
5 656.00 USD
최악의 거래:
-7 222.80 USD
총 수익:
156 458.81 USD (1 148 688 pips)
총 손실:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
연속 최대 이익:
210 (34 819.50 USD)
연속 최대 이익:
34 819.50 USD (210)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
97.85%
최대 입금량:
3.54%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.31
롱(주식매수):
1 306 (90.13%)
숏(주식차입매도):
143 (9.87%)
수익 요인:
2.78
기대수익:
69.19 USD
평균 이익:
118.62 USD
평균 손실:
-432.28 USD
연속 최대 손실:
12 (-22 630.00 USD)
연속 최대 손실:
-22 630.00 USD (12)
월별 성장률:
27.94%
연간 예측:
339.06%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
43 358.60 USD (30.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.42% (43 358.60 USD)
자본금별:
66.48% (49 315.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1434
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.tp
|99K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.tp
|714K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 656.00 USD
최악의 거래: -7 223 USD
연속 최대 이익: 210
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +34 819.50 USD
연속 최대 손실: -22 630.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TPF-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1 173%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
81
31%
1 449
91%
98%
2.78
69.19
USD
USD
66%
1:100