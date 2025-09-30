시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HTG EA S
Iwan

HTG EA S

Iwan
0 리뷰
안정성
81
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 1 173%
TPF-Real
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 449
이익 거래:
1 319 (91.02%)
손실 거래:
130 (8.97%)
최고의 거래:
5 656.00 USD
최악의 거래:
-7 222.80 USD
총 수익:
156 458.81 USD (1 148 688 pips)
총 손실:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
연속 최대 이익:
210 (34 819.50 USD)
연속 최대 이익:
34 819.50 USD (210)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
97.85%
최대 입금량:
3.54%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.31
롱(주식매수):
1 306 (90.13%)
숏(주식차입매도):
143 (9.87%)
수익 요인:
2.78
기대수익:
69.19 USD
평균 이익:
118.62 USD
평균 손실:
-432.28 USD
연속 최대 손실:
12 (-22 630.00 USD)
연속 최대 손실:
-22 630.00 USD (12)
월별 성장률:
27.94%
연간 예측:
339.06%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
43 358.60 USD (30.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.42% (43 358.60 USD)
자본금별:
66.48% (49 315.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.tp 1434
CLSK.tp 11
NZDUSD.tp 2
EURUSD.tp 1
USDCHF.tp 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.tp 99K
CLSK.tp 940
NZDUSD.tp -3
EURUSD.tp 77
USDCHF.tp 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.tp 714K
CLSK.tp 938
NZDUSD.tp -27
EURUSD.tp 772
USDCHF.tp 802
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 656.00 USD
최악의 거래: -7 223 USD
연속 최대 이익: 210
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +34 819.50 USD
연속 최대 손실: -22 630.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TPF-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading

Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.

💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results

🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.


리뷰 없음
2026.01.12 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
HTG EA S
월별 30 USD
1 173%
0
0
USD
9.3K
USD
81
31%
1 449
91%
98%
2.78
69.19
USD
66%
1:100
복제

