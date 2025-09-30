SinyallerBölümler
Iwan

HTG EA S

Iwan
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 952%
TPF-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 075
Kârla kapanan işlemler:
999 (92.93%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (7.07%)
En iyi işlem:
1 553.90 USD
En kötü işlem:
-1 287.20 USD
Brüt kâr:
103 865.91 USD (787 589 pips)
Brüt zarar:
-9 335.18 USD (118 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
135 (14 897.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 642.10 USD (115)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
53.46
Alış işlemleri:
983 (91.44%)
Satış işlemleri:
92 (8.56%)
Kâr faktörü:
11.13
Beklenen getiri:
87.94 USD
Ortalama kâr:
103.97 USD
Ortalama zarar:
-122.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-921.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 287.20 USD (1)
Aylık büyüme:
38.41%
Yıllık tahmin:
466.06%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 768.20 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.37% (1 768.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.tp 1060
CLSK.tp 11
NZDUSD.tp 2
EURUSD.tp 1
USDCHF.tp 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.tp 93K
CLSK.tp 940
NZDUSD.tp -3
EURUSD.tp 77
USDCHF.tp 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.tp 667K
CLSK.tp 938
NZDUSD.tp -27
EURUSD.tp 772
USDCHF.tp 802
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 553.90 USD
En kötü işlem: -1 287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 115
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14 897.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -921.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TPF-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading

Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.

💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results

🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.


İnceleme yok
2025.09.30 16:28
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.