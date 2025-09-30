- Büyüme
İşlemler:
1 075
Kârla kapanan işlemler:
999 (92.93%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (7.07%)
En iyi işlem:
1 553.90 USD
En kötü işlem:
-1 287.20 USD
Brüt kâr:
103 865.91 USD (787 589 pips)
Brüt zarar:
-9 335.18 USD (118 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
135 (14 897.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 642.10 USD (115)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
53.46
Alış işlemleri:
983 (91.44%)
Satış işlemleri:
92 (8.56%)
Kâr faktörü:
11.13
Beklenen getiri:
87.94 USD
Ortalama kâr:
103.97 USD
Ortalama zarar:
-122.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-921.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 287.20 USD (1)
Aylık büyüme:
38.41%
Yıllık tahmin:
466.06%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 768.20 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.37% (1 768.20 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1060
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.tp
|93K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.tp
|667K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
En iyi işlem: +1 553.90 USD
En kötü işlem: -1 287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 115
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14 897.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -921.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TPF-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
İnceleme yok
