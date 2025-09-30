- Wachstum
Trades insgesamt:
1 447
Gewinntrades:
1 317 (91.01%)
Verlusttrades:
130 (8.98%)
Bester Trade:
5 656.00 USD
Schlechtester Trade:
-7 222.80 USD
Bruttoprofit:
155 748.61 USD (1 141 585 pips)
Bruttoverlust:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
210 (34 819.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34 819.50 USD (210)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
97.85%
Max deposit load:
3.19%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.30
Long-Positionen:
1 304 (90.12%)
Short-Positionen:
143 (9.88%)
Profit-Faktor:
2.77
Mathematische Gewinnerwartung:
68.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
118.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-432.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-22 630.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22 630.00 USD (12)
Wachstum pro Monat :
37.54%
Jahresprognose:
455.45%
Algo-Trading:
31%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
43 358.60 USD (30.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.42% (43 358.60 USD)
Kapital:
66.48% (49 315.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1432
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.tp
|98K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.tp
|707K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
Bester Trade: +5 656.00 USD
Schlechtester Trade: -7 223 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 210
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34 819.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22 630.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TPF-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
