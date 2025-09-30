SinaisSeções
Iwan

HTG EA S

Iwan
0 comentários
Confiabilidade
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 1 080%
TPF-Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 446
Negociações com lucro:
1 316 (91.00%)
Negociações com perda:
130 (8.99%)
Melhor negociação:
5 656.00 USD
Pior negociação:
-7 222.80 USD
Lucro bruto:
155 548.71 USD (1 139 585 pips)
Perda bruta:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
210 (34 819.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34 819.50 USD (210)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
97.85%
Depósito máximo carregado:
3.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.29
Negociações longas:
1 303 (90.11%)
Negociações curtas:
143 (9.89%)
Fator de lucro:
2.77
Valor esperado:
68.71 USD
Lucro médio:
118.20 USD
Perda média:
-432.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-22 630.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22 630.00 USD (12)
Crescimento mensal:
39.42%
Previsão anual:
478.36%
Algotrading:
31%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43 358.60 USD (30.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.42% (43 358.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.48% (49 315.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.tp 1431
CLSK.tp 11
NZDUSD.tp 2
EURUSD.tp 1
USDCHF.tp 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.tp 98K
CLSK.tp 940
NZDUSD.tp -3
EURUSD.tp 77
USDCHF.tp 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.tp 705K
CLSK.tp 938
NZDUSD.tp -27
EURUSD.tp 772
USDCHF.tp 802
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 656.00 USD
Pior negociação: -7 223 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 210
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +34 819.50 USD
Máxima perda consecutiva: -22 630.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TPF-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading

Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.

💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results

🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.


Sem comentários
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 20:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HTG EA S
30 USD por mês
1 080%
0
0
USD
8.4K
USD
79
31%
1 446
91%
98%
2.76
68.71
USD
66%
1:100
