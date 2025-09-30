- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 446
Negociações com lucro:
1 316 (91.00%)
Negociações com perda:
130 (8.99%)
Melhor negociação:
5 656.00 USD
Pior negociação:
-7 222.80 USD
Lucro bruto:
155 548.71 USD (1 139 585 pips)
Perda bruta:
-56 196.48 USD (431 864 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
210 (34 819.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34 819.50 USD (210)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
97.85%
Depósito máximo carregado:
3.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.29
Negociações longas:
1 303 (90.11%)
Negociações curtas:
143 (9.89%)
Fator de lucro:
2.77
Valor esperado:
68.71 USD
Lucro médio:
118.20 USD
Perda média:
-432.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-22 630.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22 630.00 USD (12)
Crescimento mensal:
39.42%
Previsão anual:
478.36%
Algotrading:
31%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43 358.60 USD (30.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.42% (43 358.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.48% (49 315.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tp
|1431
|CLSK.tp
|11
|NZDUSD.tp
|2
|EURUSD.tp
|1
|USDCHF.tp
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.tp
|98K
|CLSK.tp
|940
|NZDUSD.tp
|-3
|EURUSD.tp
|77
|USDCHF.tp
|94
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.tp
|705K
|CLSK.tp
|938
|NZDUSD.tp
|-27
|EURUSD.tp
|772
|USDCHF.tp
|802
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 656.00 USD
Pior negociação: -7 223 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 210
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +34 819.50 USD
Máxima perda consecutiva: -22 630.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TPF-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
🌟 Huang Trade Global (HTG) – Profit Smart with Gold Swing Trading
Take your trading to the next level with HTG, a powerful MT4 Expert Advisor built to capture the best opportunities in the XAU/USD (Gold) market.
With a carefully optimized swing trading strategy, HTG aims for steady growth and controlled risk every month.
💡 Why Traders Love HTG
✨ Consistent Profit Potential: Estimated 10% – 25% profit per month (with recommended settings)
🔒 Smart Risk Management: Protects your capital while seeking strong returns
⚡ 100% Automated: Simply set it up and let HTG trade for you—no stress, no guesswork
🌍 Global Opportunity: Designed for traders worldwide who want reliable results
🚀 Join the Winning Team!
Don’t just watch the market—profit from it.
👉 Subscribe to HTG today and start your journey toward consistent monthly profits with confidence.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 080%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
79
31%
1 446
91%
98%
2.76
68.71
USD
USD
66%
1:100