トレード:
1 838
利益トレード:
1 387 (75.46%)
損失トレード:
451 (24.54%)
ベストトレード:
150.15 USD
最悪のトレード:
-75.96 USD
総利益:
10 015.54 USD (231 170 pips)
総損失:
-2 415.34 USD (112 502 pips)
最大連続の勝ち:
51 (25.03 USD)
最大連続利益:
574.45 USD (11)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
97.65%
最大入金額:
12.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.47
長いトレード:
740 (40.26%)
短いトレード:
1 098 (59.74%)
プロフィットファクター:
4.15
期待されたペイオフ:
4.14 USD
平均利益:
7.22 USD
平均損失:
-5.36 USD
最大連続の負け:
19 (-3.07 USD)
最大連続損失:
-517.26 USD (18)
月間成長:
4.64%
年間予想:
56.27%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
802.58 USD (4.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.93% (623.16 USD)
エクイティによる:
43.82% (7 695.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|578
|EURUSD
|444
|USDCAD
|396
|AUDUSD
|331
|USDCHF
|89
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCHF
|404
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|32K
|USDCAD
|28K
|AUDUSD
|23K
|USDCHF
|8.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +150.15 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +25.03 USD
最大連続損失: -3.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|2.00 × 12
|
VantageInternational-Demo
|5.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|7.56 × 9
|
RadexMarkets-Real 6
|9.50 × 2
