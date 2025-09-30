シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 76%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 838
利益トレード:
1 387 (75.46%)
損失トレード:
451 (24.54%)
ベストトレード:
150.15 USD
最悪のトレード:
-75.96 USD
総利益:
10 015.54 USD (231 170 pips)
総損失:
-2 415.34 USD (112 502 pips)
最大連続の勝ち:
51 (25.03 USD)
最大連続利益:
574.45 USD (11)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
97.65%
最大入金額:
12.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.47
長いトレード:
740 (40.26%)
短いトレード:
1 098 (59.74%)
プロフィットファクター:
4.15
期待されたペイオフ:
4.14 USD
平均利益:
7.22 USD
平均損失:
-5.36 USD
最大連続の負け:
19 (-3.07 USD)
最大連続損失:
-517.26 USD (18)
月間成長:
4.64%
年間予想:
56.27%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
802.58 USD (4.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.93% (623.16 USD)
エクイティによる:
43.82% (7 695.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 578
EURUSD 444
USDCAD 396
AUDUSD 331
USDCHF 89
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 1.9K
EURUSD 2.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 1.3K
USDCHF 404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 27K
EURUSD 32K
USDCAD 28K
AUDUSD 23K
USDCHF 8.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +150.15 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +25.03 USD
最大連続損失: -3.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
2.00 × 12
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Best signal 
レビューなし
2025.12.23 16:05
