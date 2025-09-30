信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
增长自 2025 76%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 827
盈利交易:
1 377 (75.36%)
亏损交易:
450 (24.63%)
最好交易:
150.15 USD
最差交易:
-75.96 USD
毛利:
9 976.35 USD (229 949 pips)
毛利亏损:
-2 414.55 USD (112 423 pips)
最大连续赢利:
51 (25.03 USD)
最大连续盈利:
574.45 USD (11)
夏普比率:
0.27
交易活动:
97.65%
最大入金加载:
12.05%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
119
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.42
长期交易:
733 (40.12%)
短期交易:
1 094 (59.88%)
利润因子:
4.13
预期回报:
4.14 USD
平均利润:
7.24 USD
平均损失:
-5.37 USD
最大连续失误:
19 (-3.07 USD)
最大连续亏损:
-517.26 USD (18)
每月增长:
10.65%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
802.58 USD (4.75%)
相对跌幅:
结余:
4.93% (623.16 USD)
净值:
43.82% (7 695.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 574
EURUSD 443
USDCAD 393
AUDUSD 328
USDCHF 89
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 1.9K
EURUSD 2.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 1.3K
USDCHF 404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 27K
EURUSD 32K
USDCAD 28K
AUDUSD 22K
USDCHF 8.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +150.15 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +25.03 USD
最大连续亏损: -3.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
2.00 × 12
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Best signal 
没有评论
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 02:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.29 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
