交易:
1 827
盈利交易:
1 377 (75.36%)
亏损交易:
450 (24.63%)
最好交易:
150.15 USD
最差交易:
-75.96 USD
毛利:
9 976.35 USD (229 949 pips)
毛利亏损:
-2 414.55 USD (112 423 pips)
最大连续赢利:
51 (25.03 USD)
最大连续盈利:
574.45 USD (11)
夏普比率:
0.27
交易活动:
97.65%
最大入金加载:
12.05%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
119
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.42
长期交易:
733 (40.12%)
短期交易:
1 094 (59.88%)
利润因子:
4.13
预期回报:
4.14 USD
平均利润:
7.24 USD
平均损失:
-5.37 USD
最大连续失误:
19 (-3.07 USD)
最大连续亏损:
-517.26 USD (18)
每月增长:
10.65%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
802.58 USD (4.75%)
相对跌幅:
结余:
4.93% (623.16 USD)
净值:
43.82% (7 695.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|574
|EURUSD
|443
|USDCAD
|393
|AUDUSD
|328
|USDCHF
|89
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCHF
|404
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|32K
|USDCAD
|28K
|AUDUSD
|22K
|USDCHF
|8.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +150.15 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +25.03 USD
最大连续亏损: -3.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
