- 자본
- 축소
트레이드:
1 898
이익 거래:
1 429 (75.28%)
손실 거래:
469 (24.71%)
최고의 거래:
150.15 USD
최악의 거래:
-75.96 USD
총 수익:
10 648.79 USD (241 231 pips)
총 손실:
-2 477.59 USD (116 572 pips)
연속 최대 이익:
51 (25.03 USD)
연속 최대 이익:
574.45 USD (11)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
97.65%
최대 입금량:
12.05%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.18
롱(주식매수):
772 (40.67%)
숏(주식차입매도):
1 126 (59.33%)
수익 요인:
4.30
기대수익:
4.31 USD
평균 이익:
7.45 USD
평균 손실:
-5.28 USD
연속 최대 손실:
19 (-3.07 USD)
연속 최대 손실:
-517.26 USD (18)
월별 성장률:
9.75%
연간 예측:
118.29%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
802.58 USD (4.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.93% (623.16 USD)
자본금별:
43.82% (7 695.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|597
|EURUSD
|458
|USDCAD
|405
|AUDUSD
|344
|USDCHF
|94
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|2K
|EURUSD
|2.9K
|USDCAD
|1.5K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCHF
|427
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|29K
|EURUSD
|33K
|USDCAD
|29K
|AUDUSD
|24K
|USDCHF
|9.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +150.15 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +25.03 USD
연속 최대 손실: -3.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
