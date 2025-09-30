SeñalesSecciones
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 76%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 838
Transacciones Rentables:
1 387 (75.46%)
Transacciones Irrentables:
451 (24.54%)
Mejor transacción:
150.15 USD
Peor transacción:
-75.96 USD
Beneficio Bruto:
10 015.54 USD (231 170 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 415.34 USD (112 502 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (25.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
574.45 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
97.65%
Carga máxima del depósito:
12.05%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
115
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.47
Transacciones Largas:
740 (40.26%)
Transacciones Cortas:
1 098 (59.74%)
Factor de Beneficio:
4.15
Beneficio Esperado:
4.14 USD
Beneficio medio:
7.22 USD
Pérdidas medias:
-5.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-3.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-517.26 USD (18)
Crecimiento al mes:
4.64%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
802.58 USD (4.75%)
Reducción relativa:
De balance:
4.93% (623.16 USD)
De fondos:
43.82% (7 695.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 578
EURUSD 444
USDCAD 396
AUDUSD 331
USDCHF 89
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 1.9K
EURUSD 2.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 1.3K
USDCHF 404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 27K
EURUSD 32K
USDCAD 28K
AUDUSD 23K
USDCHF 8.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +150.15 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +25.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
2.00 × 12
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 02:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.29 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
