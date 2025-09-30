- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 838
Transacciones Rentables:
1 387 (75.46%)
Transacciones Irrentables:
451 (24.54%)
Mejor transacción:
150.15 USD
Peor transacción:
-75.96 USD
Beneficio Bruto:
10 015.54 USD (231 170 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 415.34 USD (112 502 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (25.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
574.45 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
97.65%
Carga máxima del depósito:
12.05%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
115
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.47
Transacciones Largas:
740 (40.26%)
Transacciones Cortas:
1 098 (59.74%)
Factor de Beneficio:
4.15
Beneficio Esperado:
4.14 USD
Beneficio medio:
7.22 USD
Pérdidas medias:
-5.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-3.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-517.26 USD (18)
Crecimiento al mes:
4.64%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
802.58 USD (4.75%)
Reducción relativa:
De balance:
4.93% (623.16 USD)
De fondos:
43.82% (7 695.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|578
|EURUSD
|444
|USDCAD
|396
|AUDUSD
|331
|USDCHF
|89
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCHF
|404
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|32K
|USDCAD
|28K
|AUDUSD
|23K
|USDCHF
|8.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +150.15 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +25.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|2.00 × 12
|
VantageInternational-Demo
|5.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|7.56 × 9
|
RadexMarkets-Real 6
|9.50 × 2
Best signal
No hay comentarios