SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 61%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 367
Profit Trade:
999 (73.07%)
Loss Trade:
368 (26.92%)
Best Trade:
150.15 USD
Worst Trade:
-75.96 USD
Profitto lordo:
8 417.82 USD (175 310 pips)
Perdita lorda:
-2 317.16 USD (103 833 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (25.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
574.45 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
99.00%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
180
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.60
Long Trade:
467 (34.16%)
Short Trade:
900 (65.84%)
Fattore di profitto:
3.63
Profitto previsto:
4.46 USD
Profitto medio:
8.43 USD
Perdita media:
-6.30 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-3.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.26 USD (18)
Crescita mensile:
28.34%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
802.58 USD (4.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.93% (623.16 USD)
Per equità:
33.42% (4 432.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 445
EURUSD 346
USDCAD 304
AUDUSD 272
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.5K
EURUSD 2.1K
USDCAD 1.3K
AUDUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 14K
EURUSD 22K
USDCAD 19K
AUDUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.15 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +25.03 USD
Massima perdita consecutiva: -3.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
3.00 × 8
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Best signal 
Non ci sono recensioni
2025.11.29 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 08:44
No swaps are charged
2025.10.22 08:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.13 00:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forexguru2026
30USD al mese
61%
0
0
USD
16K
USD
9
97%
1 367
73%
99%
3.63
4.46
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.