- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 367
Profit Trade:
999 (73.07%)
Loss Trade:
368 (26.92%)
Best Trade:
150.15 USD
Worst Trade:
-75.96 USD
Profitto lordo:
8 417.82 USD (175 310 pips)
Perdita lorda:
-2 317.16 USD (103 833 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (25.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
574.45 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
99.00%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
180
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.60
Long Trade:
467 (34.16%)
Short Trade:
900 (65.84%)
Fattore di profitto:
3.63
Profitto previsto:
4.46 USD
Profitto medio:
8.43 USD
Perdita media:
-6.30 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-3.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.26 USD (18)
Crescita mensile:
28.34%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
802.58 USD (4.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.93% (623.16 USD)
Per equità:
33.42% (4 432.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|445
|EURUSD
|346
|USDCAD
|304
|AUDUSD
|272
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|2.1K
|USDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|14K
|EURUSD
|22K
|USDCAD
|19K
|AUDUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +150.15 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +25.03 USD
Massima perdita consecutiva: -3.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 8
|
VantageInternational-Demo
|5.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|7.56 × 9
|
RadexMarkets-Real 6
|9.50 × 2
