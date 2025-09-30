SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 61%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 367
Bénéfice trades:
999 (73.07%)
Perte trades:
368 (26.92%)
Meilleure transaction:
150.15 USD
Pire transaction:
-75.96 USD
Bénéfice brut:
8 417.82 USD (175 310 pips)
Perte brute:
-2 317.16 USD (103 833 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (25.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
574.45 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
99.00%
Charge de dépôt maximale:
4.12%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
180
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.60
Longs trades:
467 (34.16%)
Courts trades:
900 (65.84%)
Facteur de profit:
3.63
Rendement attendu:
4.46 USD
Bénéfice moyen:
8.43 USD
Perte moyenne:
-6.30 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-3.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-517.26 USD (18)
Croissance mensuelle:
28.34%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
802.58 USD (4.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.93% (623.16 USD)
Par fonds propres:
33.42% (4 432.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 445
EURUSD 346
USDCAD 304
AUDUSD 272
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.5K
EURUSD 2.1K
USDCAD 1.3K
AUDUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 14K
EURUSD 22K
USDCAD 19K
AUDUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.15 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +25.03 USD
Perte consécutive maximale: -3.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
3.00 × 8
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Best signal 
Aucun avis
2025.11.29 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 08:44
No swaps are charged
2025.10.22 08:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.13 00:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forexguru2026
30 USD par mois
61%
0
0
USD
16K
USD
9
97%
1 367
73%
99%
3.63
4.46
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.