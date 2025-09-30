СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 76%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 827
Прибыльных трейдов:
1 377 (75.36%)
Убыточных трейдов:
450 (24.63%)
Лучший трейд:
150.15 USD
Худший трейд:
-75.96 USD
Общая прибыль:
9 976.35 USD (229 949 pips)
Общий убыток:
-2 414.55 USD (112 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (25.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
574.45 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
96.63%
Макс. загрузка депозита:
12.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.42
Длинных трейдов:
733 (40.12%)
Коротких трейдов:
1 094 (59.88%)
Профит фактор:
4.13
Мат. ожидание:
4.14 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-5.37 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-3.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-517.26 USD (18)
Прирост в месяц:
10.65%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
802.58 USD (4.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.93% (623.16 USD)
По эквити:
43.42% (7 610.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 574
EURUSD 443
USDCAD 393
AUDUSD 328
USDCHF 89
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1.9K
EURUSD 2.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 1.3K
USDCHF 404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 27K
EURUSD 32K
USDCAD 28K
AUDUSD 22K
USDCHF 8.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +150.15 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +25.03 USD
Макс. убыток в серии: -3.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
2.00 × 12
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Best signal 
Нет отзывов
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 02:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.29 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
