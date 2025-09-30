- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 827
Прибыльных трейдов:
1 377 (75.36%)
Убыточных трейдов:
450 (24.63%)
Лучший трейд:
150.15 USD
Худший трейд:
-75.96 USD
Общая прибыль:
9 976.35 USD (229 949 pips)
Общий убыток:
-2 414.55 USD (112 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (25.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
574.45 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
96.63%
Макс. загрузка депозита:
12.05%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.42
Длинных трейдов:
733 (40.12%)
Коротких трейдов:
1 094 (59.88%)
Профит фактор:
4.13
Мат. ожидание:
4.14 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
-5.37 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-3.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-517.26 USD (18)
Прирост в месяц:
10.65%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
802.58 USD (4.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.93% (623.16 USD)
По эквити:
43.42% (7 610.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|574
|EURUSD
|443
|USDCAD
|393
|AUDUSD
|328
|USDCHF
|89
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCHF
|404
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|32K
|USDCAD
|28K
|AUDUSD
|22K
|USDCHF
|8.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +150.15 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +25.03 USD
Макс. убыток в серии: -3.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|2.00 × 12
|
VantageInternational-Demo
|5.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|7.56 × 9
|
RadexMarkets-Real 6
|9.50 × 2
