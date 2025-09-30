SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 367
Kârla kapanan işlemler:
999 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
368 (26.92%)
En iyi işlem:
150.15 USD
En kötü işlem:
-75.96 USD
Brüt kâr:
8 417.82 USD (175 310 pips)
Brüt zarar:
-2 317.16 USD (103 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (25.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.45 USD (11)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
99.00%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
180
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.60
Alış işlemleri:
467 (34.16%)
Satış işlemleri:
900 (65.84%)
Kâr faktörü:
3.63
Beklenen getiri:
4.46 USD
Ortalama kâr:
8.43 USD
Ortalama zarar:
-6.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-3.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.26 USD (18)
Aylık büyüme:
28.34%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
802.58 USD (4.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.93% (623.16 USD)
Varlığa göre:
33.42% (4 432.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 445
EURUSD 346
USDCAD 304
AUDUSD 272
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.5K
EURUSD 2.1K
USDCAD 1.3K
AUDUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 14K
EURUSD 22K
USDCAD 19K
AUDUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.15 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +25.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
3.00 × 8
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Best signal 
İnceleme yok
2025.11.29 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 09:44
No swaps are charged
2025.10.22 08:44
No swaps are charged
2025.10.22 08:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.13 00:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
