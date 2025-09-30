- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 367
Kârla kapanan işlemler:
999 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
368 (26.92%)
En iyi işlem:
150.15 USD
En kötü işlem:
-75.96 USD
Brüt kâr:
8 417.82 USD (175 310 pips)
Brüt zarar:
-2 317.16 USD (103 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (25.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.45 USD (11)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
99.00%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
180
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.60
Alış işlemleri:
467 (34.16%)
Satış işlemleri:
900 (65.84%)
Kâr faktörü:
3.63
Beklenen getiri:
4.46 USD
Ortalama kâr:
8.43 USD
Ortalama zarar:
-6.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-3.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.26 USD (18)
Aylık büyüme:
28.34%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
802.58 USD (4.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.93% (623.16 USD)
Varlığa göre:
33.42% (4 432.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|445
|EURUSD
|346
|USDCAD
|304
|AUDUSD
|272
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|2.1K
|USDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|14K
|EURUSD
|22K
|USDCAD
|19K
|AUDUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.15 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +25.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|3.00 × 8
|
VantageInternational-Demo
|5.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|7.56 × 9
|
RadexMarkets-Real 6
|9.50 × 2
Best signal
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
9
97%
1 367
73%
99%
3.63
4.46
USD
USD
33%
1:500