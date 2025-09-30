SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 76%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 840
Gewinntrades:
1 389 (75.48%)
Verlusttrades:
451 (24.51%)
Bester Trade:
150.15 USD
Schlechtester Trade:
-75.96 USD
Bruttoprofit:
10 017.54 USD (231 369 pips)
Bruttoverlust:
-2 415.34 USD (112 502 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
51 (25.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
574.45 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
97.65%
Max deposit load:
12.05%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
123
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.47
Long-Positionen:
742 (40.33%)
Short-Positionen:
1 098 (59.67%)
Profit-Faktor:
4.15
Mathematische Gewinnerwartung:
4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-3.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-517.26 USD (18)
Wachstum pro Monat :
9.30%
Jahresprognose:
112.84%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
802.58 USD (4.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.93% (623.16 USD)
Kapital:
43.82% (7 695.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 578
EURUSD 444
USDCAD 396
AUDUSD 333
USDCHF 89
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 1.9K
EURUSD 2.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 1.3K
USDCHF 404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 27K
EURUSD 32K
USDCAD 28K
AUDUSD 23K
USDCHF 8.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +150.15 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
2.00 × 12
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Best signal 
Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
2025.12.23 02:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
2025.12.08 02:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
2025.12.02 07:50
2025.11.29 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 16:27
2025.11.05 15:27
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 04:48
2025.11.04 21:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 09:44
2025.10.22 09:44
