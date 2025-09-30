- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 840
Gewinntrades:
1 389 (75.48%)
Verlusttrades:
451 (24.51%)
Bester Trade:
150.15 USD
Schlechtester Trade:
-75.96 USD
Bruttoprofit:
10 017.54 USD (231 369 pips)
Bruttoverlust:
-2 415.34 USD (112 502 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
51 (25.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
574.45 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
97.65%
Max deposit load:
12.05%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
123
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.47
Long-Positionen:
742 (40.33%)
Short-Positionen:
1 098 (59.67%)
Profit-Faktor:
4.15
Mathematische Gewinnerwartung:
4.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-3.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-517.26 USD (18)
Wachstum pro Monat :
9.30%
Jahresprognose:
112.84%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
802.58 USD (4.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.93% (623.16 USD)
Kapital:
43.82% (7 695.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|578
|EURUSD
|444
|USDCAD
|396
|AUDUSD
|333
|USDCHF
|89
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|1.9K
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCHF
|404
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|32K
|USDCAD
|28K
|AUDUSD
|23K
|USDCHF
|8.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|2.00 × 12
|
VantageInternational-Demo
|5.83 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|7.56 × 9
|
RadexMarkets-Real 6
|9.50 × 2
