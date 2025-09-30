SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Forexguru2026
Tai Ly

Forexguru2026

Tai Ly
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 76%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 838
Negociações com lucro:
1 387 (75.46%)
Negociações com perda:
451 (24.54%)
Melhor negociação:
150.15 USD
Pior negociação:
-75.96 USD
Lucro bruto:
10 015.54 USD (231 170 pips)
Perda bruta:
-2 415.34 USD (112 502 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (25.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
574.45 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
97.65%
Depósito máximo carregado:
12.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
115
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.47
Negociações longas:
740 (40.26%)
Negociações curtas:
1 098 (59.74%)
Fator de lucro:
4.15
Valor esperado:
4.14 USD
Lucro médio:
7.22 USD
Perda média:
-5.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-3.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-517.26 USD (18)
Crescimento mensal:
4.64%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
802.58 USD (4.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.93% (623.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.82% (7 695.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 578
EURUSD 444
USDCAD 396
AUDUSD 331
USDCHF 89
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 1.9K
EURUSD 2.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 1.3K
USDCHF 404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 27K
EURUSD 32K
USDCAD 28K
AUDUSD 23K
USDCHF 8.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +150.15 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +25.03 USD
Máxima perda consecutiva: -3.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
FusionMarkets-Demo
2.00 × 12
VantageInternational-Demo
5.83 × 6
RoboForex-ProCent-2
7.56 × 9
RadexMarkets-Real 6
9.50 × 2
Best signal 
Sem comentários
2025.12.23 16:05
