Trade:
36
Profit Trade:
28 (77.77%)
Loss Trade:
8 (22.22%)
Best Trade:
56.28 USD
Worst Trade:
-27.00 USD
Profitto lordo:
252.15 USD (84 016 pips)
Perdita lorda:
-121.72 USD (10 845 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (90.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.41 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
5.01%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.23
Long Trade:
16 (44.44%)
Short Trade:
20 (55.56%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
3.62 USD
Profitto medio:
9.01 USD
Perdita media:
-15.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.33 USD (2)
Crescita mensile:
6.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.22 USD
Massimale:
40.33 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (40.33 USD)
Per equità:
0.57% (11.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|34
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|110
|BTCUSD
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|3.3K
|BTCUSD
|70K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +56.28 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +90.41 USD
Massima perdita consecutiva: -40.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Amount of Loss: 50%
- Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
- Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
