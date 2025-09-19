SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

Huseyin Furkan Ozturk
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 90 USD al mese
crescita dal 2025 7%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
28 (77.77%)
Loss Trade:
8 (22.22%)
Best Trade:
56.28 USD
Worst Trade:
-27.00 USD
Profitto lordo:
252.15 USD (84 016 pips)
Perdita lorda:
-121.72 USD (10 845 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (90.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.41 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
5.01%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.23
Long Trade:
16 (44.44%)
Short Trade:
20 (55.56%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
3.62 USD
Profitto medio:
9.01 USD
Perdita media:
-15.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.33 USD (2)
Crescita mensile:
6.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.22 USD
Massimale:
40.33 USD (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (40.33 USD)
Per equità:
0.57% (11.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 34
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 110
BTCUSD 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 3.3K
BTCUSD 70K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.28 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +90.41 USD
Massima perdita consecutiva: -40.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Amount of Loss: 50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


Non ci sono recensioni
2025.09.29 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
