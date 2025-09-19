This signal is generated by the VolumeHedger EA.

It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.

A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.



Expected Monthly Profit: 20 %

% Amount of Loss: 50 %

% Min Required Deposit : 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)

: 2200$ ( Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing

It is shared for the purpose of promoting the EA.

Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.