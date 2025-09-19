SignauxSections
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

Huseyin Furkan Ozturk
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
PUPrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
28 (77.77%)
Perte trades:
8 (22.22%)
Meilleure transaction:
56.28 USD
Pire transaction:
-27.00 USD
Bénéfice brut:
252.15 USD (84 016 pips)
Perte brute:
-121.72 USD (10 845 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (90.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
90.41 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
5.01%
Charge de dépôt maximale:
0.77%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.23
Longs trades:
16 (44.44%)
Courts trades:
20 (55.56%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
3.62 USD
Bénéfice moyen:
9.01 USD
Perte moyenne:
-15.22 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-40.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.22 USD
Maximal:
40.33 USD (2.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.02% (40.33 USD)
Par fonds propres:
0.57% (11.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 34
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 110
BTCUSD 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 3.3K
BTCUSD 70K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.28 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +90.41 USD
Perte consécutive maximale: -40.33 USD

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Amount of Loss: 50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


2025.09.29 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
