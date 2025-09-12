シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Fenix Gain
Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 39%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
377
利益トレード:
119 (31.56%)
損失トレード:
258 (68.44%)
ベストトレード:
349.00 BRL
最悪のトレード:
-90.00 BRL
総利益:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
総損失:
-9 872.00 BRL (38 120 pips)
最大連続の勝ち:
6 (442.00 BRL)
最大連続利益:
590.00 BRL (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
6.40%
最大入金額:
54.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
197 (52.25%)
短いトレード:
180 (47.75%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
2.20 BRL
平均利益:
89.94 BRL
平均損失:
-38.26 BRL
最大連続の負け:
28 (-1 262.00 BRL)
最大連続損失:
-1 262.00 BRL (28)
月間成長:
-49.18%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.00 BRL
最大の:
1 498.00 BRL (52.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.91% (1 498.00 BRL)
エクイティによる:
9.38% (78.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 250
WINV25 95
WING26 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 361
WINV25 437
WING26 -431
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 7.9K
WINV25 5.0K
WING26 -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +349.00 BRL
最悪のトレード: -90 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +442.00 BRL
最大連続損失: -1 262.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
レビューなし
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Fenix Gain
30 USD/月
39%
0
0
USD
942
BRL
18
81%
377
31%
6%
1.08
2.20
BRL
75%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください