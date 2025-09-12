- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
377
利益トレード:
119 (31.56%)
損失トレード:
258 (68.44%)
ベストトレード:
349.00 BRL
最悪のトレード:
-90.00 BRL
総利益:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
総損失:
-9 872.00 BRL (38 120 pips)
最大連続の勝ち:
6 (442.00 BRL)
最大連続利益:
590.00 BRL (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
6.40%
最大入金額:
54.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
0.55
長いトレード:
197 (52.25%)
短いトレード:
180 (47.75%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
2.20 BRL
平均利益:
89.94 BRL
平均損失:
-38.26 BRL
最大連続の負け:
28 (-1 262.00 BRL)
最大連続損失:
-1 262.00 BRL (28)
月間成長:
-49.18%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.00 BRL
最大の:
1 498.00 BRL (52.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.91% (1 498.00 BRL)
エクイティによる:
9.38% (78.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|250
|WINV25
|95
|WING26
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|361
|WINV25
|437
|WING26
|-431
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|7.9K
|WINV25
|5.0K
|WING26
|-2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +349.00 BRL
最悪のトレード: -90 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +442.00 BRL
最大連続損失: -1 262.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Sinais de maioria do meu EA próprio.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
942
BRL
BRL
18
81%
377
31%
6%
1.08
2.20
BRL
BRL
75%
1:1