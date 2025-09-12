- 자본
- 축소
트레이드:
386
이익 거래:
122 (31.60%)
손실 거래:
264 (68.39%)
최고의 거래:
349.00 BRL
최악의 거래:
-93.00 BRL
총 수익:
11 229.00 BRL (49 555 pips)
총 손실:
-10 252.00 BRL (39 070 pips)
연속 최대 이익:
6 (442.00 BRL)
연속 최대 이익:
590.00 BRL (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
6.40%
최대 입금량:
54.35%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
0.63
롱(주식매수):
204 (52.85%)
숏(주식차입매도):
182 (47.15%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
2.53 BRL
평균 이익:
92.04 BRL
평균 손실:
-38.83 BRL
연속 최대 손실:
28 (-1 262.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 262.00 BRL (28)
월별 성장률:
-37.36%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.00 BRL
최대한의:
1 558.00 BRL (55.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.20% (1 558.00 BRL)
자본금별:
9.38% (78.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|250
|WINV25
|95
|WING26
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|361
|WINV25
|437
|WING26
|-366
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|7.9K
|WINV25
|5.0K
|WING26
|-2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +349.00 BRL
최악의 거래: -93 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +442.00 BRL
연속 최대 손실: -1 262.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GenialInvestimentos-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Sinais de maioria do meu EA próprio.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
56%
0
0
USD
USD
1.3K
BRL
BRL
19
81%
386
31%
6%
1.09
2.53
BRL
BRL
76%
1:1