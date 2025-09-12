SinaisSeções
Fenix Gain
Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 39%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
377
Negociações com lucro:
119 (31.56%)
Negociações com perda:
258 (68.44%)
Melhor negociação:
349.00 BRL
Pior negociação:
-90.00 BRL
Lucro bruto:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
Perda bruta:
-9 872.00 BRL (38 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (442.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
590.00 BRL (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
6.40%
Depósito máximo carregado:
54.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
0.55
Negociações longas:
197 (52.25%)
Negociações curtas:
180 (47.75%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
2.20 BRL
Lucro médio:
89.94 BRL
Perda média:
-38.26 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 262.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 262.00 BRL (28)
Crescimento mensal:
-49.18%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.00 BRL
Máximo:
1 498.00 BRL (52.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.91% (1 498.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.38% (78.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 250
WINV25 95
WING26 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 361
WINV25 437
WING26 -431
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 7.9K
WINV25 5.0K
WING26 -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +349.00 BRL
Pior negociação: -90 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +442.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 262.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
