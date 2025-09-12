- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
371
Прибыльных трейдов:
119 (32.07%)
Убыточных трейдов:
252 (67.92%)
Лучший трейд:
349.00 BRL
Худший трейд:
-90.00 BRL
Общая прибыль:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
Общий убыток:
-9 614.00 BRL (37 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (442.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
590.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
6.40%
Макс. загрузка депозита:
54.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
197 (53.10%)
Коротких трейдов:
174 (46.90%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
2.94 BRL
Средняя прибыль:
89.94 BRL
Средний убыток:
-38.15 BRL
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 262.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 262.00 BRL (28)
Прирост в месяц:
-47.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.00 BRL
Максимальная:
1 376.00 BRL (48.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.60% (1 376.00 BRL)
По эквити:
9.38% (78.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|250
|WINV25
|95
|WING26
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|361
|WINV25
|437
|WING26
|-317
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|7.9K
|WINV25
|5.0K
|WING26
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +349.00 BRL
Худший трейд: -90 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +442.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 262.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Sinais de maioria do meu EA próprio.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
77%
0
0
USD
USD
1.2K
BRL
BRL
17
80%
371
32%
6%
1.11
2.94
BRL
BRL
72%
1:1