СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Fenix Gain
Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 77%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
371
Прибыльных трейдов:
119 (32.07%)
Убыточных трейдов:
252 (67.92%)
Лучший трейд:
349.00 BRL
Худший трейд:
-90.00 BRL
Общая прибыль:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
Общий убыток:
-9 614.00 BRL (37 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (442.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
590.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
6.40%
Макс. загрузка депозита:
54.35%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
197 (53.10%)
Коротких трейдов:
174 (46.90%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
2.94 BRL
Средняя прибыль:
89.94 BRL
Средний убыток:
-38.15 BRL
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 262.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 262.00 BRL (28)
Прирост в месяц:
-47.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.00 BRL
Максимальная:
1 376.00 BRL (48.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.60% (1 376.00 BRL)
По эквити:
9.38% (78.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 250
WINV25 95
WING26 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 361
WINV25 437
WING26 -317
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 7.9K
WINV25 5.0K
WING26 -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +349.00 BRL
Худший трейд: -90 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +442.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 262.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
Нет отзывов
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fenix Gain
30 USD в месяц
77%
0
0
USD
1.2K
BRL
17
80%
371
32%
6%
1.11
2.94
BRL
72%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.