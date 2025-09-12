SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fenix Gain
Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
20 (43.47%)
Perte trades:
26 (56.52%)
Meilleure transaction:
206.00 BRL
Pire transaction:
-43.00 BRL
Bénéfice brut:
1 344.00 BRL (6 720 pips)
Perte brute:
-974.00 BRL (4 870 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (151.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
248.00 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
5.36%
Charge de dépôt maximale:
38.24%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
23 (50.00%)
Courts trades:
23 (50.00%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
8.04 BRL
Bénéfice moyen:
67.20 BRL
Perte moyenne:
-37.46 BRL
Pertes consécutives maximales:
4 (-165.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-165.00 BRL (4)
Croissance mensuelle:
42.47%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.00 BRL
Maximal:
312.00 BRL (27.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.52% (312.00 BRL)
Par fonds propres:
8.02% (30.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +206.00 BRL
Pire transaction: -43 BRL
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +151.00 BRL
Perte consécutive maximale: -165.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
Aucun avis
2025.09.29 07:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 07:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fenix Gain
30 USD par mois
62%
0
0
USD
500
BRL
5
71%
46
43%
5%
1.37
8.04
BRL
51%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.