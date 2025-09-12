SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fenix Gain
Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 62%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
20 (43.47%)
Loss Trade:
26 (56.52%)
Best Trade:
206.00 BRL
Worst Trade:
-43.00 BRL
Profitto lordo:
1 344.00 BRL (6 720 pips)
Perdita lorda:
-974.00 BRL (4 870 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (151.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
248.00 BRL (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
5.36%
Massimo carico di deposito:
38.24%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
23 (50.00%)
Short Trade:
23 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
8.04 BRL
Profitto medio:
67.20 BRL
Perdita media:
-37.46 BRL
Massime perdite consecutive:
4 (-165.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-165.00 BRL (4)
Crescita mensile:
42.47%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.00 BRL
Massimale:
312.00 BRL (27.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.52% (312.00 BRL)
Per equità:
8.02% (30.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.00 BRL
Worst Trade: -43 BRL
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +151.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -165.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
2025.09.29 07:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 07:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fenix Gain
30USD al mese
62%
0
0
USD
500
BRL
5
71%
46
43%
5%
1.37
8.04
BRL
51%
1:1
Copia

