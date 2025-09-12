SinyallerBölümler
Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 62%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
20 (43.47%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (56.52%)
En iyi işlem:
206.00 BRL
En kötü işlem:
-43.00 BRL
Brüt kâr:
1 344.00 BRL (6 720 pips)
Brüt zarar:
-974.00 BRL (4 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (151.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
248.00 BRL (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
5.36%
Maks. mevduat yükü:
38.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
23 (50.00%)
Satış işlemleri:
23 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
8.04 BRL
Ortalama kâr:
67.20 BRL
Ortalama zarar:
-37.46 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-165.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-165.00 BRL (4)
Aylık büyüme:
42.47%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.00 BRL
Maksimum:
312.00 BRL (27.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.52% (312.00 BRL)
Varlığa göre:
8.02% (30.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +206.00 BRL
En kötü işlem: -43 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +151.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -165.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
İnceleme yok
2025.09.29 07:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 15:36
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 07:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fenix Gain
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
500
BRL
5
71%
46
43%
5%
1.37
8.04
BRL
51%
1:1
