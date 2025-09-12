- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
20 (43.47%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (56.52%)
En iyi işlem:
206.00 BRL
En kötü işlem:
-43.00 BRL
Brüt kâr:
1 344.00 BRL (6 720 pips)
Brüt zarar:
-974.00 BRL (4 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (151.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
248.00 BRL (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
5.36%
Maks. mevduat yükü:
38.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
23 (50.00%)
Satış işlemleri:
23 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
8.04 BRL
Ortalama kâr:
67.20 BRL
Ortalama zarar:
-37.46 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-165.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-165.00 BRL (4)
Aylık büyüme:
42.47%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.00 BRL
Maksimum:
312.00 BRL (27.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.52% (312.00 BRL)
Varlığa göre:
8.02% (30.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV25
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV25
|163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV25
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +206.00 BRL
En kötü işlem: -43 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +151.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -165.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinais de maioria do meu EA próprio.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
USD
500
BRL
BRL
5
71%
46
43%
5%
1.37
8.04
BRL
BRL
51%
1:1