Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 39%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
377
Transacciones Rentables:
119 (31.56%)
Transacciones Irrentables:
258 (68.44%)
Mejor transacción:
349.00 BRL
Peor transacción:
-90.00 BRL
Beneficio Bruto:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 872.00 BRL (38 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (442.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
590.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
6.40%
Carga máxima del depósito:
54.35%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
0.55
Transacciones Largas:
197 (52.25%)
Transacciones Cortas:
180 (47.75%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
2.20 BRL
Beneficio medio:
89.94 BRL
Pérdidas medias:
-38.26 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 262.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 262.00 BRL (28)
Crecimiento al mes:
-49.18%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.00 BRL
Máxima:
1 498.00 BRL (52.95%)
Reducción relativa:
De balance:
74.91% (1 498.00 BRL)
De fondos:
9.38% (78.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 250
WINV25 95
WING26 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 361
WINV25 437
WING26 -431
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 7.9K
WINV25 5.0K
WING26 -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +349.00 BRL
Peor transacción: -90 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +442.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 262.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GenialInvestimentos-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
No hay comentarios
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
