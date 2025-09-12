- 成长
交易:
371
盈利交易:
119 (32.07%)
亏损交易:
252 (67.92%)
最好交易:
349.00 BRL
最差交易:
-90.00 BRL
毛利:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
毛利亏损:
-9 614.00 BRL (37 260 pips)
最大连续赢利:
6 (442.00 BRL)
最大连续盈利:
590.00 BRL (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
6.40%
最大入金加载:
54.35%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
0.79
长期交易:
197 (53.10%)
短期交易:
174 (46.90%)
利润因子:
1.11
预期回报:
2.94 BRL
平均利润:
89.94 BRL
平均损失:
-38.15 BRL
最大连续失误:
28 (-1 262.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 262.00 BRL (28)
每月增长:
-47.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
38.00 BRL
最大值:
1 376.00 BRL (48.64%)
相对跌幅:
结余:
71.60% (1 376.00 BRL)
净值:
9.38% (78.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|250
|WINV25
|95
|WING26
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|361
|WINV25
|437
|WING26
|-317
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|7.9K
|WINV25
|5.0K
|WING26
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +349.00 BRL
最差交易: -90 BRL
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +442.00 BRL
最大连续亏损: -1 262.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GenialInvestimentos-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Sinais de maioria do meu EA próprio.
没有评论
