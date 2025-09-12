SignaleKategorien
Jhones Jorente Garcia

Fenix Gain

Jhones Jorente Garcia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
377
Gewinntrades:
119 (31.56%)
Verlusttrades:
258 (68.44%)
Bester Trade:
349.00 BRL
Schlechtester Trade:
-90.00 BRL
Bruttoprofit:
10 703.00 BRL (48 240 pips)
Bruttoverlust:
-9 872.00 BRL (38 120 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (442.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
590.00 BRL (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
6.40%
Max deposit load:
54.35%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
0.55
Long-Positionen:
197 (52.25%)
Short-Positionen:
180 (47.75%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 BRL
Durchschnittlicher Profit:
89.94 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-38.26 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 262.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 262.00 BRL (28)
Wachstum pro Monat :
-46.77%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.00 BRL
Maximaler:
1 498.00 BRL (52.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.91% (1 498.00 BRL)
Kapital:
9.38% (78.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 250
WINV25 95
WING26 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 361
WINV25 437
WING26 -431
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 7.9K
WINV25 5.0K
WING26 -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +349.00 BRL
Schlechtester Trade: -90 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +442.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 262.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GenialInvestimentos-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Sinais de maioria do meu EA próprio. 
Keine Bewertungen
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 14:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
