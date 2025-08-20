シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Golden Tiger EA Low Risk
Keyan Goh Cheng Jun

Golden Tiger EA Low Risk

Keyan Goh Cheng Jun
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
70 (85.36%)
損失トレード:
12 (14.63%)
ベストトレード:
8.99 USD
最悪のトレード:
-20.09 USD
総利益:
183.34 USD (11 417 pips)
総損失:
-137.27 USD (8 097 pips)
最大連続の勝ち:
13 (24.69 USD)
最大連続利益:
36.41 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.85%
最大入金額:
7.17%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
1.51
長いトレード:
54 (65.85%)
短いトレード:
28 (34.15%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
2.62 USD
平均損失:
-11.44 USD
最大連続の負け:
3 (-30.23 USD)
最大連続損失:
-30.23 USD (3)
月間成長:
1.44%
年間予想:
17.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.08 USD
最大の:
30.48 USD (13.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.89% (20.63 USD)
エクイティによる:
4.86% (9.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 46
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.99 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +24.69 USD
最大連続損失: -30.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is the live signal for the Golden Tiger EA. The EA is trading with Set File 1 (Low Risk).
Golden Tiger is an Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) using a proven daily high/low breakout strategy. It automatically detects market conditions, places breakout trades with risk management, and gives traders full control over key parameters.
This EA is built for traders who want a simple but effective breakout approach, with advanced filters and flexibility to adapt to different broker conditions.

If you are interested, you may purchase the EA from my profile. Thank you!

レビューなし
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 23:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 11:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 11:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Golden Tiger EA Low Risk
30 USD/月
12%
0
0
USD
546
USD
19
100%
82
85%
1%
1.33
0.56
USD
10%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください