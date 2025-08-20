SinyallerBölümler
Keyan Goh Cheng Jun

Golden Tiger EA Low Risk Set File 2

Keyan Goh Cheng Jun
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
26 (89.65%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.34%)
En iyi işlem:
7.83 USD
En kötü işlem:
-10.31 USD
Brüt kâr:
46.45 USD (4 340 pips)
Brüt zarar:
-31.90 USD (3 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (24.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.69 USD (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
1.86%
Maks. mevduat yükü:
7.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
20 (68.97%)
Satış işlemleri:
9 (31.03%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-10.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.55 USD (2)
Aylık büyüme:
1.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.08 USD
Maksimum:
20.67 USD (9.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.89% (20.63 USD)
Varlığa göre:
4.86% (9.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.83 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
This is the live signal for the Golden Tiger EA. The EA is trading with Set File 1 (Low Risk).
Golden Tiger is an Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) using a proven daily high/low breakout strategy. It automatically detects market conditions, places breakout trades with risk management, and gives traders full control over key parameters.
This EA is built for traders who want a simple but effective breakout approach, with advanced filters and flexibility to adapt to different broker conditions.

If you are interested, you may purchase the EA from my profile. Thank you!

İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 23:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 11:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 11:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
