İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
26 (89.65%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.34%)
En iyi işlem:
7.83 USD
En kötü işlem:
-10.31 USD
Brüt kâr:
46.45 USD (4 340 pips)
Brüt zarar:
-31.90 USD (3 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (24.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.69 USD (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
1.86%
Maks. mevduat yükü:
7.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
20 (68.97%)
Satış işlemleri:
9 (31.03%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-10.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.55 USD (2)
Aylık büyüme:
1.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.08 USD
Maksimum:
20.67 USD (9.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.89% (20.63 USD)
Varlığa göre:
4.86% (9.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.83 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
This is the live signal for the Golden Tiger EA. The EA is trading with Set File 1 (Low Risk).
Golden Tiger is an Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) using a proven daily high/low breakout strategy. It automatically detects market conditions, places breakout trades with risk management, and gives traders full control over key parameters.
This EA is built for traders who want a simple but effective breakout approach, with advanced filters and flexibility to adapt to different broker conditions.
If you are interested, you may purchase the EA from my profile. Thank you!
