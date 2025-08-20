- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
25 (89.28%)
Perte trades:
3 (10.71%)
Meilleure transaction:
7.83 USD
Pire transaction:
-10.31 USD
Bénéfice brut:
45.40 USD (4 284 pips)
Perte brute:
-31.83 USD (3 047 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (24.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.69 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
1.86%
Charge de dépôt maximale:
7.17%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
19 (67.86%)
Courts trades:
9 (32.14%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
1.82 USD
Perte moyenne:
-10.61 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-20.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.08 USD
Maximal:
20.67 USD (9.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.89% (20.63 USD)
Par fonds propres:
4.86% (9.64 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7.83 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.69 USD
Perte consécutive maximale: -20.55 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5692
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
59 plus...
This is the live signal for the Golden Tiger EA. The EA is trading with Set File 1 (Low Risk).
Golden Tiger is an Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) using a proven daily high/low breakout strategy. It automatically detects market conditions, places breakout trades with risk management, and gives traders full control over key parameters.
This EA is built for traders who want a simple but effective breakout approach, with advanced filters and flexibility to adapt to different broker conditions.
If you are interested, you may purchase the EA from my profile. Thank you!
Aucun avis
