Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Tiger EA Low Risk
Keyan Goh Cheng Jun

Golden Tiger EA Low Risk

Keyan Goh Cheng Jun
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
69 (85.18%)
Убыточных трейдов:
12 (14.81%)
Лучший трейд:
8.99 USD
Худший трейд:
-20.09 USD
Общая прибыль:
179.25 USD (11 210 pips)
Общий убыток:
-137.20 USD (8 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (24.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.41 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.85%
Макс. загрузка депозита:
7.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
53 (65.43%)
Коротких трейдов:
28 (34.57%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-11.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.23 USD (3)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
35.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.08 USD
Максимальная:
30.48 USD (13.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (20.63 USD)
По эквити:
4.86% (9.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.99 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +24.69 USD
Макс. убыток в серии: -30.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.02 × 823
This is the live signal for the Golden Tiger EA. The EA is trading with Set File 1 (Low Risk).
Golden Tiger is an Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) using a proven daily high/low breakout strategy. It automatically detects market conditions, places breakout trades with risk management, and gives traders full control over key parameters.
This EA is built for traders who want a simple but effective breakout approach, with advanced filters and flexibility to adapt to different broker conditions.

If you are interested, you may purchase the EA from my profile. Thank you!

Нет отзывов
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.25 23:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.22 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 11:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.20 11:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
