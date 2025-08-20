- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
69 (85.18%)
Убыточных трейдов:
12 (14.81%)
Лучший трейд:
8.99 USD
Худший трейд:
-20.09 USD
Общая прибыль:
179.25 USD (11 210 pips)
Общий убыток:
-137.20 USD (8 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (24.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.41 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
0.85%
Макс. загрузка депозита:
7.17%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
53 (65.43%)
Коротких трейдов:
28 (34.57%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-11.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.23 USD (3)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
35.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.08 USD
Максимальная:
30.48 USD (13.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (20.63 USD)
По эквити:
4.86% (9.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.99 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +24.69 USD
Макс. убыток в серии: -30.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
This is the live signal for the Golden Tiger EA. The EA is trading with Set File 1 (Low Risk).
Golden Tiger is an Expert Advisor designed to trade XAUUSD (Gold) using a proven daily high/low breakout strategy. It automatically detects market conditions, places breakout trades with risk management, and gives traders full control over key parameters.
This EA is built for traders who want a simple but effective breakout approach, with advanced filters and flexibility to adapt to different broker conditions.
If you are interested, you may purchase the EA from my profile. Thank you!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
542
USD
USD
18
100%
81
85%
1%
1.30
0.52
USD
USD
10%
1:500