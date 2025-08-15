- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
442
利益トレード:
355 (80.31%)
損失トレード:
87 (19.68%)
ベストトレード:
373.00 USD
最悪のトレード:
-108.91 USD
総利益:
1 646.54 USD (70 200 pips)
総損失:
-993.57 USD (49 255 pips)
最大連続の勝ち:
56 (177.76 USD)
最大連続利益:
497.98 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
97.54%
最大入金額:
9.06%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.67
長いトレード:
210 (47.51%)
短いトレード:
232 (52.49%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
4.64 USD
平均損失:
-11.42 USD
最大連続の負け:
10 (-391.00 USD)
最大連続損失:
-391.00 USD (10)
月間成長:
1.40%
年間予想:
17.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
391.00 USD (10.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.90% (391.00 USD)
エクイティによる:
33.80% (1 817.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|82
|CHFJPY+
|23
|CADJPY+
|21
|EURAUD+
|21
|EURCAD+
|21
|CADCHF+
|19
|NZDCAD+
|18
|AUDNZD+
|17
|AUDCHF+
|16
|NZDJPY+
|16
|GBPCAD+
|15
|USDJPY+
|14
|USDCHF+
|14
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|13
|NZDUSD+
|13
|EURGBP+
|13
|GBPCHF+
|13
|NZDCHF+
|12
|USDCAD+
|12
|GBPUSD+
|12
|EURJPY+
|12
|AUDJPY+
|11
|EURCHF+
|11
|GBPJPY+
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|313
|CHFJPY+
|-1
|CADJPY+
|27
|EURAUD+
|30
|EURCAD+
|35
|CADCHF+
|59
|NZDCAD+
|9
|AUDNZD+
|7
|AUDCHF+
|30
|NZDJPY+
|17
|GBPCAD+
|22
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|35
|EURUSD+
|-58
|AUDUSD+
|8
|NZDUSD+
|20
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|44
|NZDCHF+
|-32
|USDCAD+
|7
|GBPUSD+
|14
|EURJPY+
|-3
|AUDJPY+
|9
|EURCHF+
|2
|GBPJPY+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|820
|CHFJPY+
|-83
|CADJPY+
|2.1K
|EURAUD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.1K
|CADCHF+
|2.1K
|NZDCAD+
|1.1K
|AUDNZD+
|164
|AUDCHF+
|1.6K
|NZDJPY+
|2.4K
|GBPCAD+
|2.3K
|USDJPY+
|1.7K
|USDCHF+
|2K
|EURUSD+
|-1.9K
|AUDUSD+
|715
|NZDUSD+
|1.7K
|EURGBP+
|1.3K
|GBPCHF+
|-443
|NZDCHF+
|-2.1K
|USDCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|761
|EURJPY+
|-2.4K
|AUDJPY+
|1.1K
|EURCHF+
|107
|GBPJPY+
|390
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +373.00 USD
最悪のトレード: -109 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +177.76 USD
最大連続損失: -391.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
14%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
27
100%
442
80%
98%
1.65
1.48
USD
USD
34%
1:500